El tiro libre maradoniano de Lorenzo Insigne para homenajear a Diego

Lorenzo Insigne, capitán del Napoli y uno de los jugadores que más quería a Diego Maradona, llevó adelante uno de los mejores homenajes que le podía hacer al astro argentino: un golazo de tiro libre, digno sucesor de los convertidos por el Diez argentino.

Con una camiseta especial con bastones verticales celestes y blancos, similar a la de la Selección Argentina, el Napoli saltó a jugar en el San Paolo ante la Roma, en su primer partido de la Serie A tras el fallecimiento de su máximo ídolo. El jueves, ya había tenido un primer homenaje en el choque que le ganó al Rijeka croata por la Europa League.





Y casualmente fue el capitán Insigne, el único de los once titulares nacido Nápoles, el que abrió el marcador con un golazo de tiro libre, que le sirvió para brindarle su homenaje particular al astro. Después del magnífico tanto, el delantero cruzó toda la cancha, tomó una camiseta número diez con el apellido Maradona y la mostró a la cámara. Luego, no paraba de besarla para mostrar todo su amor por el ídolo.

Además de unas sentidas palabras en su Instagram el día del fallecimiento de Maradona, dos días después Insigne publicó una fotografía en la que se lo ve entregando una ofrenda floral en el santuario que se armó en la puerta del estadio San Paolo.





Más tarde, el Napoli completó la goleada por 3-0 con tantos del español Fabián Ruiz, el belga Dries Mertens, máximo artillero de la historia del club y uno de los únicos dos que superó a Maradona, y Matteo Politano.