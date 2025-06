Milei cantó "Panic Show", gritó "muerte al socialismo" y se quedó sin aire

Por Ignacio López Isasmendi

El cierre del Madrid Economic Forum este domingo quiso ser grandilocuente: el presidente Milei entró con el clásico Panic Show de La Renga, exaltando a los asistentes. La arenga lo dejó un poco exhausto por lo que después de decir como primeras palabras “viva la libertad carajo, muerte al socialismo” debió detenerse para respirar.

El público aprovechó para entonar el cántico más repetido durante las dos jornadas: “Pedro Sánchez hijo de puta” y la rápida respuesta del mandatario no decepcionó a nadie: “Si quieren insultar al bandido local no tengo problema, me permite recuperar el aliento”.