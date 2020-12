Cómo es el tratamiento de pacientes con VIH en plena pandemia

El tratamiento de pacientes con VIH es crónico, es decir que una vez que se empieza es necesario seguirlo todos los días, toda la vida. Si el tratamiento se mantiene de forma correcta en el tiempo, las personas con VIH tienen una calidad y expectativa de vida similar a las que no tienen el virus.

Según las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las personas diagnosticadas con VIH deben empezar inmediatamente el tratamiento, que es una forma muy eficaz de prevención ya que reduce la probabilidad de transmisión del virus hasta en un 96%. Además, la adhesión de los pacientes al tratamiento es clave y debe monitorearse regularmente con pruebas de carga viral.

Cómo trabaja la institución líder

Helios Salud es el mayor centro infectológico especializado en VIH y Hepatitis de Latinoamérica. Trabaja un equipo de profesionales interdisciplinarios altamente capacitados, encabezado por Daniel Stamboulian, Profesor Emérito de Infectología de la Facultad de Medicina de la UCES y Voluntary Professor of Medicine of the University of Miami.

Desde 1997 se dedican al control, seguimiento y tratamiento de las personas que viven con VIH, con un sistema de atención integral de excelencia y con tecnología de última generación, única en el país. Este enfoque incluye una atención individualizada, con controles rápidos, retiro de medicación y un abordaje multidisciplinario. Helios Salud es referente de los principales medios informativos del país y también entre la comunidad científica, en materia de VIH y COVID-19.

El problema durante la pandemia

En muchos países la pandemia ha ocasionado una interrupción en los controles a las personas que viven con VIH y provocó una provisión irregular de los medicamentos antirretrovirales. También causó problemas en los testeos de VIH y en los programas de salud sexual y reproductiva en el mundo.

Sin embargo, en nuestro país, Helios Salud logró mantener los estándares de calidad en el tratamiento, cumpliendo con su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH.

Adaptación e innovación

Hoy la institución tiene más de 10.000 pacientes en seguimiento, más del 90% de ellos con carga viral no detectable.

Desde el inicio de la pandemia Helios Salud ha implementado una política de acceso a la consulta médica a través de telemedicina y estrategias para facilitar el acceso al tratamiento antirretroviral en tiempo y forma para las personas que viven con VIH, garantizando continuidad y excelencia en sus prestaciones médicas en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El departamento de Adherencia -cuyo objetivo es asegurar que los pacientes continúen el tratamiento- enfrenta un desafío sin precedentes en todo el país. Al detectar algún paciente con dificultades para retirar su medicación, contacta a la persona para asistirla y ayudarla a continuar el tratamiento. Así logró una adherencia medida por el retiro de medicación de casi el 100 % (98,6% en octubre de 2020).



La importancia de los testeos y la meta 90-90-90

En la Argentina, de acuerdo al Boletín de Sida y ETS del Ministerio de Salud de La Nación (diciembre 2019), hay 139.000 personas que viven con VIH. Sin embargo, cerca del 17% de este grupo desconoce su diagnóstico. La detección temprana es clave para un tratamiento exitoso. Por eso Helios Salud promueve el testeo gratuito de VIH y actualmente está realizando un promedio de 2000 testeos mensuales.

Hay una meta mundial establecida de “90-90-90”, que propone para este año 2020 aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conocen su diagnóstico, incrementar al 90% aquellas bajo tratamiento antirretroviral y que el 90% bajo tratamiento tenga carga viral suprimida. En este sentido, Helios Salud ha realizado grandes avances a nivel regional para acercarse a ese objetivo mundial, incluso durante esta nueva pandemia.

Más información en: https://www.heliossalud.com.ar/