Bariloche: vandalizaron pañuelos de las Madres en la "marcha ProVida"

Este fin de semana, en el marco de la convocatoria nacional que las organizaciones provida realizaron en distintas ciudades, fueron vandalizados los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. En Bariloche, tras la marcha, se descubrió que a los homenajes que simbolizan la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ubicados en la plaza del Centro Cívico se les habían inscripto tachaduras con X, el signo Pesos ($) y las palabras “corrupción” y “mentira”, "CFK chorra asesina", entre otras frases y símbolos agraviantes.

La regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió las pintadas que aparecieron tras la marcha celeste, además de pedir a la Municipalidad local que aporte datos sobre el hecho, al que asociaron con “la apología de la discriminación, el nazismo y la violencia”. También Taty Almeida, en representación de Madres Línea Fundadora, en diálogo con radio Nacional, se manifestó "indignada aunque lamentablemente, no sorprendida", y señaló que “han herido, han faltado el respeto totalmente a nuestros queridos hijos, los treinta mil (desaparecidos)”.

Al rechazar “enérgicamente esas expresiones de odio”, la APDH local las vinculó con las “marchas de tinte golpistas, racistas contra las mayorías populares y los pueblos originarios que se repiten en nuestra ciudad”.



Esas manifestaciones culminan “con la apología de la discriminación, el nazismo, y la violencia, personificando en sus manifestaciones al Ku Klux Klan”, denunció la organización a través de un comunicado.



"Nos mandaron las fotos de la APDH de Bariloche, y enseguida todos adherimos y difundimos el documento, las Madres, las Abuelas también por supuesto", contó Taty Ameida. “Hay que tomarlo como de quien viene, son gente repudiable, así que hagan lo que hagan no van a lograr que la memoria desaparezca. Pero sinceramente es repudiable cómo han injuriado a nuestros queridos hijos”, advirtió.

La protesta antiderechos del sábado fue para rechazar el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por el gobierno nacional. Y la agresión contra los pañuelos blancos se suma a los escraches que se concretaron contra diputados que apoyarán la iniciativa, y con el desfile en Tandil de un Falcon verde, ícono de la represión de Estado durante la última dictadura cívico-militar.



En la plaza ubicada en pleno centro barilochense, donde se hicieron esas pintadas contra los pañuelos blancos, "se recuerdan a los 30 mil compañeros desaparecidos”, así como también “a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que son un símbolo de resistencia y lucha contra la dictadura militar y la impunidad, haciendo vigente la consigna de memoria, verdad y justicia", recordó la APDH.

Además, hizo un llamado a "todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas a sumarse a este repudio y a organizar a la brevedad posible la repintada de los pañuelos, como hacemos todos los 24 de marzo como forma de reivindicar la democracia y a toda una generación que dio su vida por una sociedad mejor".

También, exigieron "a la Municipalidad local y a quienes tienen el manejo de las cámaras de seguridad en el Centro Cívico que informen quiénes han procedido a manchar nuestra querida Plaza de los Pañuelos y todo lo que la misma representa en la lucha contra la dictadura militar y la vuelta a la democracia".



"No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos", finalizó el texto firmado por Rubén Marigo, Presidente de la APDH Regional Bariloche, que sumó la adhesión de numerosas organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos.