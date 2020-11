Dos jueces macristas convalidaron las declaraciones de los arrepentidos en la causa por las fotocopias de los cuadernos

Como era previsible, la Sala I de la Cámara de Casación convalidó las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Los dos magistrados que siempre estuvieron alineados con el macrismo, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, convalidaron las declaraciones de los arrepentidos sosteniendo que no se percibe que se haya violentado su voluntad. La afirmación choca con lo que es público y notorio: ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, el imputado que no se “arrepentía” y declaraba contra CFK o los otros acusados, se quedaba en el calabozo, mientras que quien “colaboraba” volvía a su casa. Tampoco Petrone y Barroetaveña le dieron valor a que las declaraciones no se grabaron ni filmaron: ambos magistrados dijeron que eso no era motivo para decretar la nulidad. En verdad, las declaraciones no se registraron para no dejar huella de los "aprietes".

En disidencia a los dos votos mayoritarios se pronunció la camarista Ana María Figueroa. La magistrada afirmó que la Ley del Arrepentido viola la prohibición constitucional de declarar contra sí mismo y también la norma constitucional de igualdad ante la ley, porque ante un supuesto delito igual, a uno se le rebaja la pena y al otro no, pero no se hace como producto de un juicio y una sentencia, sino antes de cualquier juicio. En el mismo sentido, la jueza argumentó que la ley del Arrepentido viola el derecho de un imputado a mentir, ya que un imputado no declara bajo juramento. Sin embargo, cuando lo hace como arrepentido, si no dice la verdad, tiene una altísima pena de prisión por el delito de falso testimonio agravado, una contradicción en sí misma ya que no declara como testigo.

Figueroa sostuvo finalmente que la ley, publicada en el Boletín Oficial en noviembre de 2016, no podía tampoco aplicarse al caso de las fotocopias de los cuadernos, porque los hechos ocurrieron entre 2008 y 2015, antes de la existencia de esa ley.

Pese a los titulares de algunos portales, Cristina Kirchner y su abogado Carlos Alberto Beraldi no pidieron la nulidad de las declaraciones sino que fueron otros imputados. Pero la tradicional alianza política-mediática-judicial, con sede en Comodoro Py, consideró que el fallo constituye una derrota de la vicepresidenta. Necesitaban ese título.

Los cuestionamientos a las declaraciones de los arrepentidos llegarán ahora a la Corte Suprema que, tarde o temprano, deberá pronunciarse. Para el macrismo es urgente reflotar la causa de las fotocopias de los cuadernos ante la debacle que se está produciendo en el juicio por la obra pública en Santa Cruz y el horizonte de debacles semejantes en las causas dólar-futuro y la del memorándum de entendimiento con Irán.