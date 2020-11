El presidente de la Unión Industrial (UIA), Miguel Acevedo, charló con Página I12 horas antes del lanzamiento de la primera conferencia industrial anual que se hace en modo mixto, virtual y presencial, por la pandemia.

-¿Cómo está hoy la relación con el Gobierno?

-Esta bien, tenemos desacuerdos puntuales en algunos temas, pero no hay mala relación, hablamos, discutimos cosas. Acá el asunto es que hay algunos que nos ponen de un lado o del otro, y eso no está pasando. Hablamos con todos los ministros. Hablamos el mismo idioma, hay una mirada industrialista.

-Han expresado algunas cosas que no les gustan, como el aporte de Grandes Fortunas…

-No es que no nos guste, sino que vemos que eso no es una política que ayude en el largo plazo. Estamos hablando de que tiene que haber mucho de acuerdos y esas cosas no parecen buscarlos.

-Yendo a los niveles de actividad, ¿qué evaluación hace?

-Hasta ahora, ha cambiado en general, ya no tenemos comité de crisis todos los días como en lo peor de la pandemia. Hoy, a los que les va bien, no levantan la mano y dicen eso; y los que iban mal y se quejaban, hoy no dicen no están trabajando de nuevo, más bien están con otros problemas, como la logística o conseguir insumos. De a poco todo se está levantando.

-¿Y qué es lo que miran en el corto y mediano plazo?

-Estamos pensando en cómo vamos a competir el año que viene, cómo haremos para exportar más. Por eso hablamos del tema político, y lo charlamos con Guzmán.

-Ya que lo menciona, con el ministro de Economía charlaron del dólar y él les pidió aclarar que no es necesario devaluar. ¿Ya arrancaron a comunicar eso?

-Hace tiempo que coincidimos con el Gobierno en esa posición. De hecho, en el Gobierno pasado nos agarrábamos la cabeza cada vez que devaluaban. Lo que sí creemos es que hay que achicar la brecha.

-Ustedes suelen decir que la inversión real es la nacional. ¿Cómo está el clima, hoy, para hacer desembolsos?

-Está todo dado para que haya inversión, salvo esto que mencionaba de lo político, pero es solucionable y no es solo de parte del gobierno, sino también de la oposición. Yo hablo con muchos empresarios, textiles y de otros rubros, y están todos viendo inversiones. Es un momento en el que, si hay calma, se puede crecer. Y hay que planificar hacia adelante. Argentina está barata en dólares, pero aún tiene costos altos.