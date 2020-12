Femicidio de Paola Tacacho: piden la destitución del juez Pisa

En una nueva marcha en la ciudad de Salta para reclamar justicia por el femicidio de la docente de inglés Paola Tacacho, quien era oriunda de esta provincia y se encontraba radicada en Tucumán, la familia contó que ayer la comisión de juicio político de la Legislatura tucumana decidió que el juez Juan Francisco Pisa sea investigado. También hubo una manifestación en la provincia vecina.

Luego de debatir, la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de Tucumán corrió traslado para la investigación del juez Pisa este lunes. Hubo 7 pedidos de destitución en los que lo acusan de incumplimiento a sus deberes de funcionario público. "Ahora él tiene 15 días para hacer su descargo y decir por qué actuó de esa manera. Después se deben esperar 20 días más a que tomen una decisión", sostuvo la hermana de Paola Tacacho, Ana Salomón.

Tacacho fue acosada, hostigada y amenazada de muerte durante 5 años por el ex estudiante Mauricio Parada Parejas, quien finalmente la mató y se suicidó. En 2016, el juez Pisa sobreseyó a Parada Parejas, un hombre con patologías mentales y de una familia vinculada al poder político y económico, según señalaron familiares de la víctima.

Antes del femicidio de Tacacho, Pisa presentó su renuncia el 15 de octubre. "Todo está en manos del gobernador (Juan Luis) Manzur. Si acepta la renuncia de Pisa todo esto del juicio político que se ha presentado se cae. Todavía tenemos fe en que hará lo que corresponda, por eso vamos a seguir marchando en Salta y en Tucumán, hasta que Manzur dé la cara, porque ha pasado un mes del femicidio de mi hermana y no se solidarizó, no se comunicó, no habló de la renuncia del juez ni del juicio político", sostuvo Salomón.

El fiscal Carlos Sale tiene a cargo la investigación del femicidio de Tacacho. Salomón sostuvo que el funcionario quiso cerrar la causa porque el femicida se mató. Sin embargo, como familiares de la víctima exigen que se investigue la inacción de la justicia ante las 20 denuncias que ella realizó antes de que fuera asesinada y la complicidad de la familia Parada Parejas, que no tomó medidas cuando la joven los puso al tanto de la situación de acoso y hostigamiento.

"Sale actuó de modo aberrante, cuando mi mamá fue a Tucumán se lavó las manos, le dijo que acá no había más nada que hacer y que iba a cerrar la causa en la misma semana que ocurrió el femicidio. Este fiscal es cómplice de todo el entramado político que hay entre la familia Parada Parejas, Pisa y el gobernador", expresó.

Además existían dos denuncias en Salta, porque "en 2017, Parada Parejas, amenazó y acosó a la familia". Salomón destacó que el gobernador Gustavo Sáenz se comunicó con la familia "para solidarizarse y estar a disposición". La joven dijo que compete más al gobierno de Tucumán dar respuestas porque el femicidio ocurrió allí.

Salomón indicó que la "idea es que paguen todos" los responsables. "Vieron entrar y salir a mi hermana de Tribunales durante 5 años, todos le conocían la cara, en el momento nunca nadie hizo nada. Creemos que son cómplices, que hubo una mano negra para que este femicida nunca respete las perimetrales, para que nunca se llegue a juicio", manifestó.

Miguel García, primo de la joven Agustina Nieto, asesinada hace dos años, expresó su solidaridad con la familia de Tacacho. "Que todo este dolor y esta tristeza sirva como un impulso y un canal para meter presos a todos estos impresentables que están ahí en el gobierno, actuando deliveradamente en contra de la gente. Lo que nos deja como conclusión lo ocurrido con Paola es que si una mujer padece algún tipo de violencia al acercarse al Estado, no tiene respuesta alguna ni la intención de resolver. Un Estado que intencionalmente protege a una familia por estar allegada al poder, no está favor de las mujeres ni de la población en general", manifestó.



Añadió que "hay todo un entramado de corrupción" y que "hay que derrotarlo a como dé lugar con la organización de todas las familias". Destacó que el femicidio de su prima sigue sin encontrar justicia y que hay un "entramado podrido" con "fiscales, jueces, policías y narcotráfico". Recordó que en la causa de Paola Avila, los femicidas están libres y también el rol del Estado ante el femicidio de Liliana Flores, asesinada por su ex pareja policía mientras tenía una consigna policial asignada. Y afirmó que se pide justicia también por otras víctimas como la adolescente Agustina Guedilla, asesinada el año pasado.