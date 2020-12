Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de diciembre

En las efemérides del 3 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1911. En Milán nace Nino Rota. Compositor formado en la tradición de la música académica, obtuvo fama por sus bandas sonoras para cine. Su asociación con Federico Fellini generó clásicos como La Strada, La Dolce Vita, Ocho y medio y Amarcord. También escribió para Visconti, destacando Rocco y sus hermanos y El Gatopardo. Colaboró en Hollywood con Francis Ford Coppola y creó el tema de El Padrino. La música de la segunda parte le valdría el Oscar. Murió en 1979.

● 1930. Nace Jean-Luc Godard en París. Uno de los cineastas más disruptivos de la historia, irrumpió en 1960 con Sin aliento, film escrito por François Truffaut, y que marcó el comienzo de la Nouvelle Vague junto a Los 400 golpes. Más tarde llegarían Vivir su vida, El desprecio, Alphaville, La Chinoise, su documental sobre los Rolling Stones Sympathy for the Devil, y más de 50 títulos que lo mantienen vigente.

● 1965. Sale a la venta Rubber Soul, de los Beatles. El sexto álbum de la banda de Liverpol los muestra maduros y con un cambio estilístico notable, bajo la influencia de Bob Dylan. Fue el primer disco de los Beatles con temas compuestos por todos los miembros de la banda. Ringo Starr firmó “What Goes On” a la par de John Lennon y Paul McCartney, mientras que George Harrison aportó “If I Needed Someone” y “Think For Yourself”. La dupla de compositores dejó en este LP clásicos como "I'm Looking Through You", "Nowhere Man", “Michelle”, “Drive My Car”, “In My Life” y “Girl”.

● 1967. El médico sudafricano Christiaan Barnard lleva adelante el primer trasplante de corazón. Louis Washkansky, de 56 años, recibe el corazón de Denise Darvall, una joven de 24 años fallecida en un accidente de auto. La operación se realiza en el Hospital Groote Schuur, de Ciudad del Vabo, y dura nueve horas. El receptor murió 18 días después, víctima de una neumonía.

● 1981. A los 60 años muere en Buenos Aires el poeta y compositor Jaime Dávalos. Formó una dupla extraordinaria junto a Eduardo Falú, de la que surgieron temas como “Vidala del nombrador”, “Tonada del viejo amor” y “Zamba de la Candelaria”. También fue autor de “Canción del jangadero”.



● 1990. Se produce la última sublevación carapintada, instigada por Mohamed Alí Seineldín, quien se hallaba detenido en San Martín de los Andes. Los rebeldes ocupan el Edificio Libertador, el Regimiento de Patricios y la base de El Palomar. El gobierno de Carlos Menem reprime el alzamiento, lo que se traduce en el fin de las insurrecciones contra el poder civil en el país. La asonada deja 14 muertos, de los cuales 5 son civiles: los pasajeros de un colectivo arrollado por un tanque. Seineldín será condenado en 1991 a reclusión perpetua, e indultado en 2003 por Eduardo Duhalde.

● 1995. Lautaro Murúa muere en Madrid. Tenía 68 años y fue una de las figuras más determinantes del cine argentino. Nacido en Chile, se lo vio en clásicos de Leopoldo Torre Nilsson como La casa del ángel, El secuestrador, Fin de fiesta y Martín Fierro. Como director, sorprendió con Shunko y Alias Gardelito al despuntar los 60. Luego filmó su versión de Un guapo del 900 en 1971, a la que siguió La Raulito en 1975. Cerró su carrera de director con Cuarteles de invierno en 1984. También se lo pudo ver en No toquen a la nena, No habrá más penas ni olvido, Noches sin lunes ni soles y Yo, la peor de todas, entre otras películas.

● 1996. En Santos Lugares se quita la vida Fabián Polosecki, arrojándose a las vías del ferrocarril. El periodista tenía 32 años y había sorprendido con sus programas El otro lado y El visitante, en la pantalla de ATC. La forma de acercarse a las historias que allí contó, y su estética, influyeron en la televisión de los años siguientes.

● 1999. A los 99 años muere uno de los más grandes poetas del tango: Enrique Cadícamo. Fue autor de letras emblemáticas como "Niebla del Riachuelo", "Los mareados", "Nostalgias", "Garúa", "La casita de mis viejos", "Por la vuelta", "¡Che, papusa, oí!" y "Anclao en París".

Además, es el Día del Médico, en homeanje al natalicio del médico cubano Carlos Finlay, que realizó aportes vitales a la investigación sobre la fiebre amarilla.