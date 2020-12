Una vuelta con muchas vueltas

La ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, aseguró ayer que están dadas las condiciones desde el punto de vista sanitario para la actividad presencial en las escuelas, tras la decisión que tomó Amsafé de realizar un quite de débito laboral en rechazo a la medida. "Nosotros hemos sido muy respetuosos de nuestras autoridades sanitarias en el paso a paso y no hemos actualizado actividades sin esa consulta previa, son los especialistas del Ministerio de Salud los que nos habilitaron para esta planificación”, señaló la funcionaria. "Vamos a seguir dialogando porque creemos que es un derecho de los chicos tener esta oportunidad de un nuevo lazo con la escuela”, agregó Cantero. En tanto, unas 60 escuelas privadas retomaron ayer la actividad presencial, al igual que los jardines maternales de gestión privada y los centros de convivencia barriales municipales.

En una conferencia de prensa, Cantero recordó que la actividad está propuesta para los primeros 15 días de diciembre, de manera escalonada, en pequeños grupos y con protocolos. En ese marco, hizo un llamado a la reflexión a todas las escuelas porque, apuntó, se trata de una decisión que se articula con todo lo que se realizó durante un año atravesado por la pandemia. "Hemos trabajado mucho para sostener la la educación en la distancia, pero también para prepararnos para una posible vuelta a la presencialidad”, dijo la funcionaria.

Sobre los cuestionamientos del gremio que nuclea a los docentes de escuelas públicas, la ministra de Educación dijo que vienen trabajando desde julio con una capacitación de más de 15 días para aprender los protocolos, y que durante todo el año habilitaron compras de insumos covid con gastos de funcionamiento. "Seguimos invirtiendo en las mejoras edilicias y en la puestas en condiciones, estos establecimientos son los mismos en los que dieron clases hasta el 15 de marzo con todos los alumnos adentro, se supone que estamos en condiciones de poder hacerlo en pequeños grupos", destacó.

La titular de la cartera educativa dijo que continúan distribuyendo fondos para las reparaciones edilicias que contemplaran temas de agua, gas, electricidad, ventilación y baños. "Hicimos una evaluación total de los edificios en estos meses de pandemia para poder direccionar esa inversión. Está la impresión de materiales, lo que se ha invertido en comedores, el ministerio ha triplicado el presupuesto en alimentación para poder asistir no solo a los niños si no a sus familias", agregó.

Acerca de la expectativa de acatamiento de la iniciativa, Cantero manifestó: “Cuando el ministerio plantea una actividad de calendario, además lo está normando por resolución ministerial, la expectativa es que todos puedan acceder y que en todo caso si hay dificultades en algún establecimiento sea la excepción y no la regla”. Por otra parte, la ministra adelantó que se está trabajando a nivel federal con la decisión de que los docentes y asistentes escolares van a ser "sectores prioritarios" de acceder a la vacuna cuando llegue al país.

Las que retomaron ayer la actividad presencial en Rosario fueron las 60 escuelas privadas, de un total de 200, que presentaron los protocolos en el ministerio. El secretario General de Sadop, Martín Lucero, estimó que entre jueves y viernes la totalidad de los colegios privados van a estar en condiciones de poder realizar el encuentro de vinculación, mientras que un 15 por ciento no podrán hacerlo porque no tienen las cuestiones de infraestructura resuelta. "Está acordado que no se va a forzar una situación para algo que no se puede", dijo Lucero a este diario.

El dirigente gremial aclaró que en todos los casos la presencia de los chicos es voluntaria, que todos los docentes que estén en grupos de riesgo y tengan alguna licencia no tienen que ir, y que las medidas de seguridad están a cargo de los empleadores. "Es un gran avance en la implementación de los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad. Es la primera vez que se discute a este nivel, estamos hablando de 400 colegios en Santa Fe y Rosario", valoró el titular de Sadop.

Tras ocho meses de inactividad, también abrieron ayer los jardines maternales de gestión privada y los 33 centros de convivencia barriales del municipio. Tras participar de la apertura en el centro de barrio Tablada, el intendente Pablo Javkin celebró la posibilidad que los chicos puedan reencontrarse. "Era lo que esperábamos, ver a los chicos jugar", señaló el intendente a Canal 3.