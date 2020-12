Ahora los "influencers" quedaron en la mira por tuits discriminatorios y racistas

Tras el repudio a varios jugadores de Los Pumas, luego de que salieran a la luz viejos tuits racistas, xenófobos, sexistas y antisemitas, este martes en las redes sociales se divulgaron distintas publicaciones discriminatorias de varios "influencers". Los internautas capturaron tuits para condenar los -mal llamados- "chistes" sobre "negros" y "gordas" y hasta de femicidios, que fueron posteados por Natalia Jersonsky, más conocida en redes sociales como "Nati Jota", Miguel Granados y Julián Serrano.

Nati Jota, de 26 años, fue la más criticada por sus reiterados posteos discriminatorios. “Ahora que aumentó la yerba, los pobres van a tener más hijos”, dice uno de sus mensajes, mientras que en otro pide RT “si sos negro o normal”. A su vez, en una consulta con el equipo de asistencia técnica de BlackBerry -el celular de moda en 2011- pidió que el teléfono se llama WhiteBerry, “porque el negro es de raza inferior”.

La joven se defendió desde su cuenta en Instagram y alegó que fue una torpeza de la adolescencia. “En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. Yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, expresó sobre la extraña lógica de las redes sociales y la generación de "influencers".

Y agregó: “Hoy en día me avergüenza leerlos, obvio. En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”.

“Hacía chistes con la palabra ‘negro’. ¿Me da vergüenza? Sí. ¿Lo hice? Sí. Y no me parece que tenga que ser cancelada hoy en día por haber hecho eso hace 10 años. ¿Me da vergüenza? Sí. ¿Me angustia? Un montón”, insistió. “De verdad pido disculpas y me avergüenza mucho", concluyó.

Otros de los famosos señalado en las redes fue "Migue" Granados, quien se río del femicidio de Wanda Taddei, la joven que fue asesinada por su ex pareja, Eduardo Vázquez, músico de Callejeros. “Más calor que Wanda Taddei en el baúl del auto de Cabezas”, había tuiteado en 2010, también haciendo referencia al asesinato del fotógrafo que retrató a Alfredo Yabrán para la revista Noticias.

El hijo de Pablo Granados, además, hizo varios comentarios gordofóbicos en 2012, entre los que escribió: “Te entro como gorda al recital de Arjona”; “Se te cayó la llave. Mmm ¿cuál, la de tu corazón? No, la de tu jaula, gorda aliento a gorila”.

Tras las críticas, Granados también hizo su descargo sobre lo ocurrido. “Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo”, escribió.

“Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos. Están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan”, enfatizó.

Por su parte, Julián Serrano también estuvo en el centro de la polémica cuando se dieron a conocer diferentes publicaciones que realizó en años anteriores, donde se refería al racismo en tono burlón: “No soy racista, el racismo es un crimen y el crimen es cosa de negros”. Por el momento, el joven influencer no se manifestó al respecto.