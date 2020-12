Hollywood ya prepara una fiesta presencial

¿Una entrega de premios presencial, con cientos de invitados, en plena pandemia y en Estados Unidos, donde la Covid no tiene intenciones de irse y ya ha infectado a 13 millones de personas y matado a más de 260 mil? Así parece, y no será una entrega cualquiera: según consignó en estas horas el portal especializado Variety, la Academia de Hollywood ya está trabajando para establecer una batería de protocolos y llevar adelante la ceremonia pautada para el 25 de abril de manera presencial. Ya está en marcha una serie de estudios para adecuar el majestuoso Dolby Theatre y cumplir con las medidas sanitarias correspondientes. Queda saber cómo recibirá esta posibilidad la industria, sobre todo porque, por edad, una porción nada despreciable de potenciales ternados sería parte de los grupos de riesgo. Solo en los rubros interpretativos estarían, entre otros, Anthony Hopkins (82), Ellen Burstyn (88), Sophia Loren (86) e incluso ese sinónimo de Oscar que es Meryl Streep (71).



Si bien desde el Dolby Theatre prefirieron no hacer comentarios sobre el tema, un publicista vinculado a la Academia le dijo al portal que en estos días un grupo de miembros recorrió las instalaciones. No es descabellado pensar en una ceremonia presencial con aforo reducido en un teatro con capacidad para 3400 personas. ¿La Academia aceptará una platea raleada cuando es sabido que contratan extras para ocupar butacas y que no se vean huecos durante las transmisiones? Todo es posible en un año imposible.

Los organizadores ya dieron señales de la excepcionalidad modificando el reglamento para que, al menos en esta temporada, las películas elegibles no estén obligadas a estrenarse en salas, una condición históricamente innegociable aunque harto discutida desde la aparición de Netflix en el radar dorado. En esa línea se explica también la extensión hasta el 28 de febrero (originalmente era hasta el 31/12) de la fecha tope de estreno de aquellos films que aspiren a ser ternados.

Otra incógnita es qué ocurrirá con el resto de las galas de la temporada boreal de Hollywood, que también han desplazado sus fechas originales. De esta manera, los Globos de Oro se realizarán el 28 de febrero, mientras que los Critics Choice y los SAG del Sindicato de actores se entregarán el 7 y 14 de marzo, respectivamente. El Bafta inglés, por su parte, se movió al 11 de abril. Los Globos aún no definieron su dinámica, mientras que un vocero de los SAG -que suele tener su ceremonia en el Shrine Auditorium de Los Angeles, con capacidad para 6300 personas- aseguró a Variety que están trabajando “con varios escenarios para crear un espectáculo entretenido y seguro para todos nuestros nominados". Una línea discursiva similar adoptó Joey Berlin, CEO y Presidente de los Critics Choice: “Hay tres posibilidades para la ceremonia: que sea virtual como los Emmys, que sea igual a los Critics del año pasado o que sea híbrido. No parece probable que para el 7 de marzo la mayoría de los nominados vaya a estar feliz de reunirse en algún lugar”.