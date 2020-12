Detuvieron sin orden judicial a dos dirigentes del SEOM en Jujuy 

A las 18 de ayer fueron liberados los dirigentes del gremio municipal de Jujuy detenidos durante la mañana por la Policía de la Provincia cuando cortaban media calzadas de la ruta nacional 66, a la altura del puente de acceso a la ciudad de Perico, en el marco de una protesta provincial pidiendo el pase a planta permanente y recategorizaciones.



Se trata del secretario de interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Santiago Seillant, y Ariel Wayar, vocal de la comisión directiva del gremio. Ambos fueron imputados por “resistencia a la autoridad” luego de haber sido demorados, y trasladados a la Brigada de Investigaciones durante unas horas.

La medida de fuerza del SEOM se enmarca en una jornada provincial de lucha de 48 horas, que se inició ayer y continuará hoy, y prevé una marcha solicitando aumento salarial para todos los trabajadores estatales y repudiando la represión que vivieron ayer.

"Estábamos en media calzada, no estábamos haciendo un corte total, había vehículos que estaban pasando porque la idea no era entorpecer completamente el paso, sí visibilizar las demandas salariales que tenemos, que ya venimos denunciando hace tiempo, sueldos de 2 mil pesos, de 3 mil", sostuvo Seillant tras salir de la Brigada. Denunció los "salarios de indigencia" que cobran los trabajadores estales jujeños, "miles de compañeros de toda la provincia cobrando miserias y ya es insostenible, y el gobernador (Gerardo) Morales no da una respuesta y necesitamos una respuesta antes de fin de año".

En cuanto a la detención, Seillant contó que creyó que el jefe de Policía de la provincia, el comisario Guillermo Corro, lo iba a saludar simplemente. "Y él me tiende la mano para saludar, pero ni bien me saluda da la orden para agarrarme". "No esperábamos, fue artero, fue una maniobra artera de parte del jefe de la Policía", afirmó. Y se manifestó "muy sorprendido" porque no hubo orden de detención emanada de un juez, sino que "se ejecutó una orden de detención a través del gobierno de la provincia que la ejecutó Corro pero salteándose la justicia".



Protesta por la empresa de cannabis

Ayer en la zona de Perico se encontraba el gobernador Morales acompañado por funcionarios de otras provincias y de la Nación inaugurando el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la empresa Cannãva, Sociedad del Estado, que producirá aceite de cannabis para uso medicinal.

Paralelamente, también hubo vecinos autoconvocados, pequeños productores de la Finca El Pongo, de Perico, que se movilizaron rechazando el proyecto de cannabis medicinal instalado en la zona productiva. La protesta es porque las tierras constituyen un legado de Plinio Zabala a beneficio del Hospital Arturo Zabala.

Además, estaba la protesta de los estatales que expresaron su enojo por el aumento salarial del 7% impuesto por el gobierno provincial, que consideran insuficiente.

En ese contexto, en otro lugar cercano, el SEOM llevaba adelante medidas de fuerza. Antes del mediodía en el corte de ruta se presentó el jefe de la Policía. Saludó a Seillant y ahí nomás ordenó que lo detuvieran por flagrancia, igual que a Wayar, por ser los referentes del corte de ruta.

La situación en la ruta 66 antes de la detención

En la zona estuvieron trabajando cerca de 180 efectivos de todos los cuerpos de seguridad afectados en todo el predio en la ruta, en el interior y exterior de la finca. Con la detención de Seillant y Wayar la ruta se despejó, por lo menos en ese sector para que la comitiva gubernamental pudiera moverse.

Circularon inmediatamente las imágenes de la detención de los dirigentes por redes sociales, fotografías y fueron repudiadas por diferentes gremios como Adiunju, ATE Verde y Blanca, entre otros, que denunciaron la criminalización de la protesta social por parte del gobierno de Morales.

“Le han imputado resistencia a la autoridad en la Justicia ordinaria, y todas las faltas contravencionales por la pandemia que es aglomeración de personas. Desconozco la imputación de la Fiscalía Federal. No hubo orden de detención, se actúo en flagrancia estaban cortando la ruta. No necesito orden, si el delito es flagrante, se trabajó con fiscales”, detalló el comisario ante la consulta de este medio.

En tanto que el secretario adjunto del SEOM, Sebastián López, dijo que la detención sorprendió. “Seillant siempre es el primero en llamar al comisario, los habla, siempre terminaba hablando con Corro. Se arrimó para saludar y acordar el corte de ruta por si era media calzada o levantar. Lo saludó, y lo cargaron”, relató el dirigente.

“Estuvo más de cuatro horas en calidad de demorado después lo imputaron, pero no sabían qué decirnos”, detalló López respecto a la situación de los dos detenidos. También afirmaron que la Policía debería haber notificado a los dirigentes para que levantaran el corte, pero eso no ocurrió.

Más allá de los repudios, la detención llamó la atención de otros sindicatos debido a que es conocido el acercamiento del SEOM al gobierno jujeño. El arco gremial sindical de la provincia siempre acusó a este gremio y a su dirigencia de ser funcional al gobierno de Morales, aunque Seillant fue detenido en varias oportunidades por reclamos o manifestaciones.

El SEOM anunció que accionará contra el Estado provincial por los hechos de ayer, y hoy continuarán los cortes de ruta como fue en la jornada de ayer en La Quiaca, Tilcara, en San Salvador de Jujuy, San Pedro, Ledesma, Monterrico yPerico.

“Seillant no es el primero que meten en cana por protestar ya que se le volvió una costumbre estigmatizar a los que salen a luchar”, afirmó López.

El SEOM fue el único espacio sindical que no condenó la detención arbitraria de varios dirigentes sociales como la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en enero de 2016 y luego en 2017, cuando fueron detenidos dirigentes gremiales, estudiantiles, políticos.