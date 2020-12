Los Pumas: Ledesma dejó afuera a Matera, Petti y Socino

Pese al levantamiento de las sanciones sobre el capitán Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, el entrenador de la selección argentina de rugby, Mario Ledesma, resolvió no utilizarlos en el equipo de Los Pumas que enfrentará este sábado a las 5.45 (hora argentina) a Australia, en Sidney, en el cierre del Tres Naciones. En ese sentido, serán nueve cambios respecto del XV inicial que fue apabullado por Nueva Zelanda 38 a 0, con Jerónimo De la Fuente como capitán, en reemplazo de Matera. Nueva Zelanda es casi campeón del certamen con 11 puntos, seguido por Argentina y Australia con 6. Para que los All Blacks no ganen el torneo tendrá que producirse una goleada para Wallabies o Los Pumas de más de 90 puntos.

En conferencia de prensa, Ledesma confirmó que desde el inicio saldrán Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparo. Los suplentes serán José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti y Santiago Chocobares.

Descargo de UAR

La Unión Argentina de Rugby (UAR) resolvió dejar sin efecto las sanciones que había aplicado a los jugadores de Los Pumas Matera, Petti y Socino, porque el "sostenimiento de las medidas preventivas" resultaban "innecesarias".

A última hora del miércoles, inicio del jueves en Sidney, la Comisión de Disciplina de la UAR determinó que, si bien el proceso disciplinario continúa, Matera debía volver a ser capitán y junto a Petti y Socino, estar disponibles para el entrenador Mario Ledesma, que de todas formas no los incluyó en el equipo para el cierre del Tres Naciones.

"El proceso disciplinario continúa y la Comisión arribará a una resolución final en los próximos días de acuerdo con los tiempos del procedimiento, en esta primera instancia considera que el sostenimiento de las medidas preventivas resultan innecesarias, por lo cual resuelve levantar la suspensión de los tres jugadores y restituir la capitanía de Pablo Matera", señaló la UAR en un comunicado.

"Los tres jugadores manifestaron su profundo arrepentimiento, reiteraron el pedido de disculpas, ratificaron que no es lo que piensan y que fue un acto imprudente propio de la inmadurez”, justificó la Unión Argentina de Rugby al dar cuenta de manera oficial de su decisión de dar marcha atrás con las sanciones.



Además, lindicó que los jugadores sancionados preliminarmente se hicieron "plenamente cargo y responsables, por lo que se pusieron a disposición de la Comisión para que se investiguen las circunstancias y buscar enmendar el daño causado".



"A la hora de expedirse preliminarmente, la Comisión de Disciplina ha considerado y valorado la actitud de los tres jugadores durante este proceso, y entiende que los mismos no han repetido acciones similares durante estos más de ocho años, y que han demostrado durante este tiempo ser personas de valores firmes e íntegros y dignos de integrar nuestro seleccionado”, fundamentó la UAR.



El comportamiento de los integrantes del seleccionado argentino, dirigido por Ledesma, mereció el repudio generalizado de la mayor parte del arco del deporte. Inclusive hasta figuras retiradas de la disciplina como Agustín Pichot (candidato a presidente de la World Rugby), Hugo Porta, Serafín Dengra y Eliseo Branca exigieron “fuerte autocrítica” a los componentes del plantel argentino.



Los Pumas quedaron expuestos tras el discreto homenaje que le hicieron a la memoria del astro futbolístico Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre en Tigre, cuando enfrentaron a los All Blacks.

El equipo neocelandés le rindió el "haka" (su tradicional ceremonia) a Maradona, mientras que el conjunto argentino solo lució una cinta negra, en señal de luto, en el brazo izquierdo.

Las críticas en las redes sociales a los jugadores argentinos por el escaso homenaje al "Diez", recibió la justificación de los dirigentes, y dos días más tarde el plantel pidió disculpas públicas. Sin embargo, unos tuits publicados hacía más de ocho años en las redes sociales y que ahora cobraron notoriedad de Matera, Petti y Socino, con dichos disciminatorios y xenófobos, fueron repudiados por los usuarios.

Ante esto la dirigencia de la UAR decidió sancionarlos de manera "indefinida", por lo que no iban a poder estar ante Australia e incluso sus compañeros esbozaron su disconformidad con la resolución y hasta se pensó en que no se presentarían ante los Wallabies.