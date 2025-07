Hace varias semanas, el oficialismo nacional y el oficialismo provincial vienen moviendo sus fichas en el mundo evangélico de Córdoba. El hecho de mayor impacto público fue la participación de Evelin Barroso, pastora de la iglesia evangélica Cita con la Vida, en La Derecha Fest que se realizó esta semana en el Hotel Quórum. De esta manera, Barroso quedó en un lugar expectante para ser parte de la lista libertaria cordobesa en octubre y a partir de su discurso sobre el rol de la mujer se posicionó como una suerte de rama femenina de la batalla cultural de ultraderecha en la provincia mediterránea.

El suegro de la pastora -que también es politóloga- es Carlos Belart, jefe de la iglesia Cita con la Vida, hombre de peso en el mundo evangélico. Autodefinida como “una líder espiritual”, Barroso decidió añadirle a su labor pastoral -que realiza desde 2008- militancia partidaria en La Libertad Avanza. Forma parte del esquema karinista cordobés, cuyo principal nombre propio es el del diputado Gabriel Bornoroni, jefe del bloque violeta en la Cámara Baja.

La aventura de Barroso no es la primera de Cita con la Vida en la política partidaria formal, aunque sí es la única en un partido de mayorías. Hace tiempo que otro pastor de esa iglesia, Gerardo Grosso, participa en Encuentro Vecinal, un partido con fuerte anclaje en ideas del conservadurismo religioso. De hecho, Grosso es legislador suplente en un partido con sistema de rotación de bancas y ya fue legislador provincial en reemplazo de Aurelio García Elorrio, uno de los dirigentes que lideró históricamente la posición contraria al aborto en Córdoba.

De todos modos, el camino de Barroso no estará exento de complicaciones. En charlas informales no oculta su incomodidad por la posible presencia en la lista de Laura Rodríguez Machado, diputada bullrichista, por su posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que oportunamente se tradujo en un voto positivo en el Congreso. La pastora todavía no hizo un planteo formal en este sentido ni planteó “es ella o yo”, pero, en una extraña combinación de variables, hay una rispidez por las posiciones progresistas del sector que responde a Patricia Bullrich, que a su vez siendo diputada en 2010 votó a favor del matrimonio igualitario.

Una voz de la galaxia libertaria cordobesa admite que “hay un conflicto de conciencia” latente ante la eventualidad de que Barroso y Rodríguez Machado puedan compartir lista. “Tiene una gran posibilidad pero la verdad es que nadie tiene nada asegurado”, desliza la misma fuente sobre las chances reales de la nuera del jefe de Cita con la Vida.

La ultraderechización incomoda

Hay otros sectores evangelistas que sienten -como mínimo- una incomodidad por la franca inclinación de Cita con la Vida hacia la ultraderecha violenta que tuvo su montaje público en La Derecha Fest.

El pastor Marco Ferace, intendente de Santiago Temple y referente llaryorista dentro del campo evangélico, puso el caso de la iglesia de Chaco que inauguró Milei semanas atrás como un ejemplo de lo que no debería ser: “La iglesia políticamente no es de derecha ni de izquierda. Es un trabajo espiritual el que hacemos. Y después hay proyectos sociales en los que sí trabajamos con los gobiernos, pero no es lo mismo”.

Ferace añadió que “querer involucrar a la iglesia como si fuera de extrema derecha dando un mensaje en contra de la izquierda es dañino” y que “el discurso de Milei en Chaco fue todo contra la izquierda, la iglesia presta el lugar y queda como que participa del mensaje”. El discurso de Barroso en La Derecha Fest tuvo un alto contenido ideológico: llegó a decir que “la familia está bajo ataque”, culpó al marxismo y valoró que “la familia permite criar hijos sin la tutela del Estado”.

“Cuando la política se quiere meter adentro de la iglesia produce esos daños. Le pegaron más al pastor, a quien no conozco, que al gobierno”, completó.

Personas que conocen las estructuras de estas iglesias dicen querer evitar quedar todos en la misma bolsa y se esfuerzan en explicar que en la provincia de Córdoba hay tres líneas con diferencias sustanciales de estructura y organización: las iglesias de los hermanos libres, las bautistas y las pentecostales. Cita con la Vida es una de las dos más grandes de este último grupo. La otra es MEDEA (Ministerio Evangélico Dios Es Amor). Las iglesias pentecostales no toman decisiones de conjunto sino individuales, a diferencia de los hermanos libres que tienen un sistema colegiado de decisiones y los bautistas que tienen referentes locales y nacionales que trazan líneas directrices.

Las iglesias pentecostales, explican, tienen como característica que muchos de sus pastores tienen esa tarea como única fuente laboral. Los pastores de los otros dos grupos no son remunerados y trabajan de otra cosa. Por otra parte, las iglesias pentecostales son las que hacen más hincapié en cuestiones como milagros y sanaciones, que a veces terminan en representaciones caricaturescas como el envidiable milagro financiero del pastor chaqueño al que visitó Milei. En cambio, las otras iglesias ponen el acento en el trabajo social, en barrios vulnerables, con niños, adultos mayores o personas con adicciones.

Según Ferace, los últimos censos sobre población evangélica en Córdoba oscilan del 17 al 22%. Otros trabajos dan porcentajes menores pero siempre significativos en términos electorales. Lo que está en disputa es la influencia sobre un sector del electorado que podría ser clave en octubre.

Con la agenda antiderechos en la mano

Aunque fuentes libertarias niegan que la intención de Barroso y Cita con la Vida sea ir por la derogación de leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo, el contenido de su discurso en La Derecha Fest permite otras lecturas.

“¿Cómo puede ser que defender la vida hoy te convierta en extremista?”, se preguntó la pastora en su charla, la que dio inició al evento en el salón Pajas Blancas del Hotel Quórum, para luego decir: “Nos hicieron creer que había palabras bonitas que debían resurgir o cobrar un valor relevante. Palabras como inclusión, como igualdad, como diversidad, pero detrás de eso hay una ideología que lo que intenta borrar es la raíz cultural”.

Según dijo la representante de Cita con la Vida en el escenario, “nos hicieron creer que todo era relativo, que no había hombre ni mujer sino autopercepciones” y se quejó de que “comenzaron a decirnos que un niño de seis años podía tener la libertad de elegir su identidad sexual y que podías abortar si habías quedado embarazada”.

Ya incorporada a La Libertad Avanza, una propuesta que muestra mucha más pregnancia en varones, Barroso eligió como estrategia hablarles a las mujeres, menos interpeladas por el discurso del mileísmo, pero con un contenido que tuvo un cierre a puro pañuelo celeste: “Vamos a decirles a nuestras próximas generaciones que ser una mujer es una maravilla, que formar una familia es un acto de valentía y que la vida tiene sentido aún antes de nacer”.

Yo hago ravioles, él hace ravioles

A principio de este mes, en el marco del juego de la cincha por el voto evangélico entre Llaryora y Milei, el gobernador cordobés participó de un acto con más de 500 pastores de toda la provincia organizado por el Consejo Pastoral Evangélico de Córdoba. Allí presentó el decreto que establece la posibilidad de que las iglesias no católicas puedan obtener la personería religiosa en Córdoba en lugar de inscribirse ante la Inspección de Personas Jurídicas como asociaciones civiles o fundaciones. La medida apuntaba al corazón del diverso mundo evangélico.

En el cierre de esta semana, un decreto con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece exactamente lo mismo pero para todo el territorio nacional. La medida fue celebrada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), donde están nucleadas la mayoría de ellas.