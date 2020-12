Las Leonas: Carla Rebecchi anunció su retiro del seleccionado

La delantera Carla Rebecchi tomó la decisión de retirarse del seleccionado argentino de hockey sobre césped y no será parte de Las Leonas en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, postergados para julio y agosto de 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus.



"La semana pasada tomé la difícil decisión de no volver a la Selección Argentina y se lo comuniqué al entrenador. Tengo que seguir mis sentimientos y quiero estar con mi familia", explicó Rebecchi, de 36 años, desde Amberes, donde representa al club Royal Antwerp en la liga belga.



La pandemia de coronavirus y la reprogramación de Tokio 2020 por un año fueron determinantes para la decisión de la histórica Leona. "Tenía muchas ganas de que llegara julio de 2020 y retirarme después de los Juegos. Pero la idea de tener que esperar un año más era muy incómoda. No quiero extrañar a mi hija por mucho tiempo", dijo Rebecchi en declaraciones a la revista belga HLN.



La delantera, exjugadora de Ciudad de Buenos Aires, conquistó las medallas olímpicas de bronce en Beijing 2008 y plata en Londres 2012, fue campeona del mundo en Rosario 2010 y ganó seis Champions Trophy con Las Leonas, entre otros títulos, en su extensa carrera.



Rebecchi, que está casada con Jorge Lombi (exjugador del seleccionado masculino), contó durante el aislamiento: “Me resultó muy dura la postergación de Tokio, pensé que en agosto iba a estar retirada. El tema de la cuarentena fue complicado, Vera (su hija) estaba muy pegada a mí y se me hizo muy difícil la concentración en Pinamar".



En la estadía en Pinamar, en agosto, el técnico de Las Leonas, Carlos Retegui, decidió darles licencia hasta febrero a las jugadoras más grandes del plantel, Silvina D’Elía, Rosario Luchetti y Rebecchi. Sin embargo, Carlita tomó la decisión de bajarse de los próximos Juegos y ponerle punto final a sus años de Leona.