Joan Laporta: "La prioridad será retener a Messi"

El catalán Joan Laporta, candidato a presidente del Barcelona, anticipó este jueves que "la prioridad será retener a Lionel Messi", en el caso de que resulte ganador en las elecciones que el club efectuará el próximo 24 de enero para renovar sus autoridades.

"Messi será nuestra primera opción, la prioridad será retenerlo, él te garantiza poder ganarlo todo, marca la diferencia, pero también es importante económicamente, la gente habla de lo que cuesta, pero lo que produce es mucho", dijo Laporta, quien ya fue presidente del Barcelona entre 2003 y 2010, en una entrevista que concedió a El Matí, de Cataluña, y publicó el periódico catalán Sport.



"Mantengo contacto con el Leo, nos aprecia y el respeto es mutuo, pero de su renovación no hemos hablado. Necesito tener la autoridad como nuevo presidente, evaluar la situación económica del club y hacerle una oferta", añadió Laporta.



Messi quedará en libertad para negociar su futuro lejos del Barcelona desde el 1 de enero, ya que su contrato expirará el 30 de junio de 2021 y en Europa se autoriza a mantener tratativas con otro clubes seis meses antes de la finalización de los convenios de cada jugador.



El astro argentino intentó irse del Barcelona a mitad de este año, pero las cláusulas contractuales se lo impidieron a pesar de que el rosarino había hecho pública su intención de marcharse del club al que se sumó cuando tenía 13 años, procedente de Newell's Old Boys.



"Espero que Messi quiere conocer nuestra propuesta. Deseo que se quede en el Barcelona, intentaremos convencerlo y tengo claro que no será fácil, pero no es únicamente una cuestión de dinero", explicó Laporta, el principal rival del actual presidente del club, Josep María Bartomeu.



En otro orden y al ser consultado sobre los deseos del brasileño Neymar de dejar el PSG francés para volver al Barcelona y jugar junto a Messi, el candidato prefirió no profundizar en el tema. "Prefiero no tocar ese tema para no desestabilizar al equipo", concluyó Laporta.



Confesión de parte

Por otra parte, Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora de Barcelona y titular interino del club tras la renuncia de Josep Maria Bartomeu, reconoció en declaraciones a la radio catalana RAC1 que hubiera vendido a Messi en el último mercado de pases, cuando el delantero expresó su deseo de irse, para sanear la "pésima" situación económica del club.



"La Liga está estableciendo ahora límites salariales, y esto (una venta de Messi) nos habría ayudado en ese sentido", explicó el dirigente ante la posibilidad de que el capitán se pueda marchar en junio cuando termine su contrato sin dejarle plata al club.



Tusquets también se refirió a la "pésima" situación económica y financiera del club catalán y ante la consulta sobre un posible regreso del brasileño Neymar, admitió que solo se podría concretar si llega "gratis".

"Si viene con la carta de libertad, gratis, si que se puede plantear su fichaje. Si no se vende no hay dinero para pagar en fichajes a no ser que el próximo presidente tenga un milagro en el bolsillo", argumentó.