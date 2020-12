Proyecto Ballena: Un encuentro para pensar la democracia

"¿Qué alternativas puede ofrecer la democracia para mejorar la vida de los seres que habitan este planeta?" Esta es la pregunta que intentará responder la primera edición de Proyecto Ballena, un espacio de encuentro entre referentes de la vida política latinoamericana, con la participación de figuras internacionales del pensamiento. Organizado por el Centro Cultural Kirchner (CCK) y otros organismos, se desarrollará entre el viernes y el domingo en la virtualidad e incluirá conferencias, entrevistas, debates, piezas audiovisuales, performances y proyecciones. Participarán, entre otres, Sayak Valencia, Jacques Rancière, Dora Barrancos, Evo Morales, Nelly Richard, Abel Prieto y Luiz Inácio Lula da Silva.

El texto curatorial recuerda que diciembre es el mes de la democracia en la Argentina y plantea: "Aún en medio de la pandemia que azota al mundo y desconcierta al pensamiento en los centros de poder, es momento de preguntarnos desde América latina a qué 'normalidad' queremos volver, qué compromisos la democracia es capaz de renovar". Algunos de los ejes que integrarán el recorrido temático del ciclo son: desigualdad, mercado, odio, hambre, patriarcado, autoritarismo y violencia.

La inauguración será el viernes a las 16 y estará a cargo del ministro de Cultura Tristán Bauer, Lula da Silva, Manuela D'Avila y Evo Morales. Acompañarán, en vivo desde el CCK, Dora Barrancos, Ricardo Forster y Alejandro Grimson. En diferentes momentos se sumarán otros referentes políticos locales, como los ministros Nicolás Trotta y Eduardo "Wado" de Pedro y la legisladora Ofelia Fernández. Otros pensadores convocados son Boaventura de Sousa Santos -quien será entrevistado por Bernarda Llorente sobre su libro Izquierdas del mundo, ¡uníos!-, Cecilia Nicolini, Beatriz Busaniche, Giselle Beiguelman, Verónica Gago, Enrique Viale y Claudia Salinas. La Revista Crisis estará a cargo de la coordinación de un debate.

Proyecto Ballena invitó también a integrantes de movimientos sociales, entre ellos Metrodelegados, Tupac Amaru y Jóvenes por el Clima Argentina, que expondrán sus puntos de vista en diálogo con Julia Mengolini. En los "Deliberatorios", tres referentes de las ciencias, la política y la cultura intercambiarán perspectivas y experiencias. A las entrevistas, clases magistrales y conferencias se añadirán piezas audiovisuales y performances en vivo a cargo de, por ejemplo, Diana Szeinblum y Jazmín Tesone y el Grupo Etcétera. La programación incluye estrenos como el de una retrospectiva audiovisual de Yeguas del Apocalipsis y el del documental El desacuerdo, de María Bagnat.

Reflexiones de Rancière

Página/12 accedió a fragmentos de la entrevista que el periodista de este medio Eduardo Febbro realizó a Jacques Rancière, y que podrá verse el sábado a las 18. "Los gobiernos incorporan las exigencias del capital internacional como una especie de necesidad a la cual no se puede resistir", cuestiona el filósofo francés. "El consenso, entonces, parte de una interpretación sobre tres nociones. La primera es la de necesidad: hay necesidades que se imponen, entonces hacemos lo que sea necesario. En segundo lugar, la noción de crisis: los gobiernos nos dicen que estamos al borde de la crisis en todos los aspectos, económico, sanitario, de inmigración, de terrorismo. En consecuencia, hay una tercera gran noción para nuestros gobiernos: la seguridad", explica, y advierte: "Los gobiernos pasan entonces a asegurar solamente una cosa: la seguridad en su sentido más ordinario y reducido, la seguridad policial".

Jacques Rancière.

El autor de El odio a la democracia entiende a la política "como la parte de los sin-parte en el reparto de la torta". "Los sin-parte no son quienes no tienen nada, sino quienes no son nadie. Es decir, las personas que no son tenidas en cuenta como actores de un mundo en común. Es la peor de las desigualdades", define. Por eso, la disputa no pasa únicamente por "reivindicar la voluntad de tener más de quienes tienen poco", sino también por el hecho de que ellos sean tenidos en cuenta como individuos capaces de participar "en la creación de un mundo común", de devenir "actores de la esfera pública".



En otro pasaje de la charla titulada "Elogio del desacuerdo", el autor se refiere a la privatización de aspectos de la esfera pública, que se tornó "extremadamente violenta". "Se ha desarrollado un proceso impulsado por el capitalismo, traducido en la deslocalización de las fábricas y en la consecuente dispersión de los obreros. El obrero se ha transformado en un autoemprendedor que debe asegurarse a sí mismo la protección social", describe. "El combate democrático ha sido siempre para extender la esfera de lo público", y se vincula a "las luchas por el devenir en actores públicos de aquellos relegados a la esfera de lo privado". Como ejemplos, destaca la lucha obrera y la feminista.



Chile: de la revuelta a la nueva Constitución

Por su parte, Nelly Richard, crítica cultural chilena especializada en la historia de las prácticas artísticas contra el pinochetismo, ofrecerá una conferencia el domingo a las 18, que será otro de los platos fuertes del encuentro.

Nelly Richard. Imagen: Paz Errázuriz

"La consigna de 'Chile despertó' hablaba de una sociedad que perdió el miedo a expresar su radical desconfianza hacia la política institucional, una política declarada impura y traicionera de lo que estaría naciendo al fervor de la calle, es decir la ingobernabilidad del pueblo", resume Richard en la conferencia. Y añade: "Lo que despertó a la ciudadanía ya no son las orgánicas partidarias de la izquierda militante sino la explosión de una mezcla cotidiana de malestar, resentimiento, indignación que se expresa más como síntoma de descomposición que como programa de cambio".

La crítica cultural arriesga una definición del concepto de "pueblo". "Nunca va a ser la representación dada de un todo, se podrá reconocer como pueblo solo a aquellas identidades movilizadas que desde abajo luchan contra la dominación capitalista, o quizás habrá que admitir que lo popular se compone de una mixtura incómoda que va de los sublevamientos revolucionarios a los microfascismos de la vida cotidiana", expresa. "La sombra fantasmal de la revuelta permanecerá imaginariamente activa haciendo de reverso antineoliberal para sacudir o fisurar cualquier dominio consolidado de representación político institucional", concluye.

Todas las actividades se podrán encontrar en el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner, en la web www.cck.gob.ar -donde también se puede consultar la programación completa- y en la plataforma CONT.AR.