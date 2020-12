Cecilia Moreau: “Sentí la necesidad de contar mi experiencia para que otras mujeres no pasen por lo mismo”

La diputada del Frente de Todos y titular de la Comisión de Legislación General de Diputados, Cecilia Moreau, dialogó con Toma y Daca en AM750 sobre la decisión de contar su experiencia personal con el aborto que atravesó a los 16 años. “Senti la necesidad de contar mi experiencia con el aborto para que otras mujeres no pasen por lo mismo”, expresó.

Contó que no tenía previsto contar su experiencia personal. “Estando sentada en la reunión de la comisión mi cabeza volvió el tiempo atrás. No lo decidí, pasó. Tenía la necesidad de expresar mis sentimientos y explicar por qué había defendido tanto este proyecto”, agregó Moreau. “Uno no tiene que hacer públicas las cuestiones personales ni llevarlas a la política, pero esto me pasó. Ayer pensé en el interés colectivo pero también pensé en mí. Fue muy movilizante presidir este debate después de lo que viví."

Sobre el tratamiento en comisiones, Moreau dijo que pese a las diferencias el debate fue "menos violento y más respetuoso" que en 2018 y adelantó que antes de fin de año el proyecto de legalización se va a convertir en ley. “Lo abortos existen en Argentina, esa realidad no se puede negar. El tema es darles las condiciones necesarias a las mujeres para que sea seguro y más igualitario”, completó.