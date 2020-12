Moroni: "Sin IFE y ATP, la pobreza hubiera sido 10 puntos mayor"

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, defendió las políticas sociales aplicadas por el Gobierno durante la pandemia y destacó que sin el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) la pobreza hubiera aumentado mucho más. A su vez, remarcó la importancia de las medidas adoptadas para proteger el empleo y señaló que creció el empleo asalariado registrado.

A modo de balance de fin de año, Moroni indicó que en 2020 vivimos una "situación extraordinaria" que requirió de "respuestas extraordinarias" como la suspensión de despidos, el ATP y el IFE, que "dieron resultado".

En relación al informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que esta semana informó que, entre julio y octubre, el 44,2% de las personas se ubicaron por debajo de la línea de la pobreza, Moroni expresó que los datos "son malos". Sin embargo, resaltó “que la pobreza hubiera sido 10 puntos mayor sin ATP y sin IFE”.

Además, afirmó que durante el 2020 "el empleo asalariado registrado creció un 0,1%", que "bajaron las suspensiones" y que en este momento "están creciendo los empleos activos".

Frente a las críticas recibidas por parte de la oposición, el ministro enfatizó el esfuerzo fiscal y administrativo llevado a cabo por el Estado y apuntó que, "si bien no fue un paraíso" en el contexto de un año "malo", las medidas que tomó el Gobierno "fueron excelentes".

En ese sentido, precisó que muchas políticas que se tomaron en el momento más álgido del aislamiento social, están llegando a su fin, por ejemplo, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: “Tenemos en claro que el ATP fue una herramienta extraordinaria que no llegó para quedarse. La actividad está empezando a moverse y esto significa que no necesitamos un programa como el ATP, quizá necesitamos herramientas específicas. Estamos trabajando con los REPRO 2. Asistencia va a haber, no en forma masiva sino más específica”.

Consultado por el Consejo Económico y Social, Moroni aseguró que seguramente se conforme en el 2021. “Lo primero que hay que definir es la estructura del Consejo, tiene que estar bien institucionalizado, por ley. Queremos pensar la Argentina a 2030”, expresó.

Por último, en cuanto al proyecto que se está discutiendo en el Congreso para modificar la ley de movilidad jubilatoria, brindó detalles de los últimos cambios dispuestos en la fórmula de actualización de los habares. "Decidimos pasar de un ajuste semestral al uno trimestral e incorporar el índice de salarios (Indec). No hay una gran variación de la fórmula. En rigor, coincide con el Ripte (Ministerio de Trabajo), no tienen diferencias relevantes", argumentó, al tiempo que pronosticó un incremento mayor de la base de las jubilaciones.