Con turismo regional, se espera un buen fin de semana en Salta

El último fin de semana largo del año registró un buen movimiento en los tradicionales destinos turísticos de Salta impulsado por la reapertura de fronteras entre las provincias del Noroeste argentino.

Es que desde el primero de diciembre se permite la circulación en la provincia con finalidades turísticas para jujeños y tucumanos, y el viernes se sumó Santiago del Estero. Mientras que desde el 14 lo harán Catamarca y La Rioja, completando así todo el bloque del NOA. Y hace un mes que está permitido el turismo interno para los salteños.

De esta manera avanza el calendario de reactivación de la actividad, que continuará el 15 de diciembre, con la autorización para el ingreso de visitantes del resto del país, originalmente previsto para enero, pero en virtud de la buena situación epidemiológica de Salta, la Jefatura de Gabinete de Nación lo autorizó 15 días antes.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Turismo de Salta, Mario Peña, quien explicó que para ingresar a la provincia solo se deberá exhibir una declaración jurada disponible en www.voyasalta.com.ar.



La posibilidad de viajar tras ocho meses de espera, sumada al feriado puente, se notó en los números de reserva, a pesar de que en el arranque el clima no acompañó en la región. Igualmente, para hoy el pronóstico indica que cesarán las lluvias y la temperatura se elevará por encima de los 24 grados, condiciones que se extenderán por lo menos hasta mediados de la semana.

En Cafayate, el presidente de la Cámara de Turismo, Pablo Kishimito, destacó que para el fin de semana el nivel de ocupación hotelera superaba el 80%, pero bajaba al 40% el lunes y martes, por lo que esperaban que, a medida que mejore el tiempo “la gente se anime a salir”.

El empresario explicó que aún no están abiertos todos los hoteles de la región “por miedo a tener que volver a cerrar”, lo que generaría muchas pérdidas económicas por la movilización de insumos y personal, “significa invertir mucho capital que no se amortiza en poco tiempo”. Por lo que solicitó a los visitantes que respeten todos los protocolos vigentes para no sufrir un retroceso sanitario.

Kishimoto celebró la decisión de permitir el ingreso de turistas de otras provincias, ya que muchos de los que arribarán a los Valles Calchaquíes son provenientes de Tucumán.



En Cachi se esperaba también un fin de semana muy movido, su secretario de Turismo, Leandro Caro Castillo, dijo a Salta/12 que el porcentaje de reservas era del 80%, pero que esperaban aún mayor ocupación, ya que para la zona del Alto Valle no se pronosticaban lluvias y el movimiento de automóviles sobre la ruta provincial 33 así lo auguraba.

Pero sin dudas el destino más codiciado en este período de turismo interno fue el dique Cabra Corral, distante solo 70 kilómetros de la capital salteña. Allí, el titular de la cartera turística de Coronel Moldes, Eduardo Muratore, comunicó que ya tenían el 95% de la capacidad hotelera comprometida y el 100% de los catamaranes que navegan por el espejo de agua.

En tanto, Rosario de la Frontera reportó un 50% de ocupación. Si bien el Hotel Termas, el más visitado por salteños y tucumanos, había informado que tenía el 100% reservado, “cayó mucho la ocupación por las lluvias”, indicó la secretaria de Turismo de la ciudad, Carolina Singh. “En el contexto de la pandemia, casi todas las actividades en nuestro destino son al aire libre, por lo que el clima nos ha condicionado un poco este fin de semana”, indicó la funcionaria.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, aseguró que esperaban un buen movimiento turístico, e indicó que ya el fin de semana pasado se registraron muy buenos números sobre todo en el área metropolitana. "De a poco la gente va saliendo, esperemos que lo haga con responsabilidad", manifestó.

San Lorenzo y La Caldera, por su cercanía a la ciudad de Salta, la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y su oferta gastronómica, siguen siendo la mejor alternativa para quienes no están en condiciones de pagar noches de hotel.

Pegada a la ciudad de Salta, la villa de San Lorenzo permite realizar escapadas a pie entre los cerros y es el ingreso mismo al circuito de Yungas. La secretaria de Turismo local, Ana Cornejo, indicó que el último fin de semana largo el nivel de ocupación fue del 50%, por lo que para este feriado puente calculaban mejorar esa cifra, y recordó que ya está habilitada la tradicional feria artesanal y gastronómica El Zorzal así como el Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana, ubicado al pie de la reserva natural, más conocida como Quebrada de San Lorenzo.

Mientras que la colonial localidad de La Caldera, ubicada a 25 kilómetros al norte de la capital, a la que se accede por la ruta nacional 9 en camino de cornisa, también esperaba a cientos de visitantes salteños y jujeños que deciden pasar el día allí y dar un paseo por el dique Campo Alegre.

Por último y como un atractivo más para los visitantes de otras provincias, desde ayer se reabrieron todos los museos provinciales, entre ellos el de Alta Montaña ubicado en la Capital, el de la Vid y el Vino de Cafayate y el Arqueológico en Cachi. Para asistir, se debe solicitar turno por internet o teléfono, ya que por protocolo el máximo de ocupación no podrá superar el 50%.