Un policía y un ladrón, muertos

Un oficial mayor de la Policía de la Ciudad fue asesinado este sábado tras ser embestido por dos hombre, uno de los cuales también falleció por el impacto, luego de que le hubieran robado la moto a una mujer, en el barrio porteño de Villa Devoto.



El hecho se registró a las 7.10 en la intersección de la colectora de avenida General Paz y Concordia, donde el efectivo identificado como Ricardo Hernán González Sueyro (38), fue informado del asalto cometido a unas 20 cuadras del lugar.



Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó en un objetivo de seguridad de la fuerza porteña situado en las calles Nueva York y Quevedo, donde una mujer denunció que dos delincuentes, uno con campera negra y otro con campera azul, le sustrajeron su moto Honda CG, tras lo cual se irradió un alerta por la zona con sus características.



De esta manera, comenzó una persecución hasta que al llegar a la colectora de avenida General Paz y Concordia, luego de que doblaran por la avenida San Martín, el oficial mayor y un compañero, que estaban apostados en el puesto Gascón, quisieron detenerlos. El conductor de la moto, identificado como Diego Sebastiani (27), continuó la marcha y embistió a González Sueyro, quien falleció casi en el acto.



En tanto, el ladrón que iba de acompañante, llamado Lucas Sebastiani (21), primo del joven anterior, también falleció como consecuencia del impacto.



"Sentimos un ruido, nos asomamos y el panorama fue bastante claro porque había un policía fallecido en la calle, por delante se veía la moto", dijo a la prensa un testigo que no quiso dar su nombre.



Según su relato, los delincuentes iban "por la colectora a alta velocidad, los venían persiguiendo" y cuando llegaron al "puente donde hay un control vehicular, los policías salieron para interceptar la moto, se pusieron en el camino, pero no la pudieron frenar".



"Escuchamos unos gritos, la moto nunca frenó, o sea frenó cuando impactó con el cuerpo del policía, estas dos personas lo impactaron a propósito, siguieron derecho, los policías se pusieron como para frenarlos pero los delincuentes apuntaron contra el policía y lo mataron", aseguró el hombre.



Luego del impacto, personal de la comisaría vecinal 11B logró detener en el lugar al segundo asaltante, que sufrió heridas leves.



Por el hecho, interviene el juez en lo Criminal y Correccional 31 Edmundo Rabbione, que dispuso la detención de Sebastiani y le ordenó las actuaciones y pericias a la Policía Federal Argentina (PFA).



Los investigadores realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad que captaron el momento en el que sustrajeron la moto y la ruta por la escaparon antes de embestir a la víctima.



"Acompañamos en este difícil momento a los familiares y amigos de nuestro camarada de la Policía de la Ciudad", publicó en su cuenta oficial de Twitter la fuerza federal.



González Sueyro era padre de dos hijos de 4 y 6 años y su esposa cursaba un embarazo de ocho meses.



"Acompañamos a la familia, amigos y camaradas del Oficial Mayor Ricardo González Sueyro quien perdió la vida en cumplimiento del deber", expresó, por su parte, la Policía de la Ciudad.



Un hecho similar ocurrió el 6 de septiembre último en el cruce de Catamarca y General Hornos, en el partido de Lanús, donde la víctima, identificada como la oficial de la Policía bonaerense Julia Ailin Valles, fue embestida por una moto y falleció en el lugar.



La policía estaba junto a otros tres agentes mientras realizaban un operativo vehicular y fue embestida por una Giera Smash con dos ocupantes a bordo, que no respetaron la voz de "alto".