Copa Diego Maradona: Los partidos de hoy

La atrapante definición de la zona 4, que incluye a Boca, Talleres y Lanús, y un duelo sin ningún atractivo como Independiente-Defensa y Justicia con suplentes de ambos bandos entregará la jornada de domingo de la Copa Diego Maradona. Por eso, la atención estará a la noche en Córdoba, donde Talleres recibe a Boca, y en Rosario, donde Newell's se mide con Lanús.

Tres por dos lugares

Boca irá al estadio Mario Kempes con la intención de sumar el punto que falta para asegurarse la clasificación para la Zona Campeonato. Con nueve puntos en cinco encuentros, el conjunto de Miguel Russo lidera el grupo, con un punto sobre su rival de este domingo y con dos sobre Lanús, que visitará al ya eliminado Newell's.

Ante ese panorama y con el compromiso ante el Inter de Porto Alegre por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en la mira, Boca afrontará el duelo con un mix de titulares y suplentes. Si bien está encaminado en ambos frentes, en los dos todavía debe refrendar lo que consiguió hasta el momento.

La ventaja en el partido ante los cordobeses es que su rival tendrá más exigencia, ya que Talleres debe ganar si no quiere depender de lo que ocurra en Rosario. Con un empate y una victoria de Lanús, el conjunto de Alexander Medina quedará eliminado, por lo que no puede especular con la igualdad. En cambio, el equipo de Russo incluso podría lograr su boleto hasta perdiendo, si es que Lanús no gana en Rosario. Ambos encuentros se jugarán a partir de las 21:30.













Con la cabeza en la Copa

Independiente, clasificado para la fase campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, recibirá a Defensa y Justicia, eliminado, en un partido válido por la sexta y última fecha de la zona 2 en el que no habrá nada en juego. El encuentro se jugará a partir de las 19.10 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por Fox Sports.

El grupo tuvo como ganador a Colón de Santa Fe con 13 puntos, mientras luego se ubica Independiente con 9 y sin posibilidades de llegar al primer puesto. Más atrás quedó Central Córdoba de Santiago del Estero con 5 y cierra Defensa y Justicia con 2. Tanto Indpendiente como Defensa y Justicia afrontarán el partido con suplentes, a la espera de sus respectivos compromisos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.