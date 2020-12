Califican de insuficientes las medidas para el regreso a clases presenciales

En la semana se conoció que el Consejo Federal de Educación, que reúne a los representantes de la cartera de Educación de las 23 provincias y la CABA, definió las fechas para el regreso presencial de las clases del año entrante. En el caso de Salta, se informó que será el 1 de marzo de 2021, disposición que fue notificada y aprobada el viernes por el Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia.

Sin embargo, un grupo de padres y madres de la provincia se sigue movilizando pidiendo un plan real y concreto que permita garantizar un regreso más inclusivo y con la apertura total de las aulas. Ayer hicieron un abrazo simbólico al Colegio Nacional.

Virginia Vilariño, representante del grupo, dijo ante Salta/12 que cuando se empezó a hablar de una fecha para el regreso presencial a nivel nacional, el sector ya se encontraba con "pocas expectativas" dado que los anuncios venían en la misma línea de lo escuchado hace meses. Es decir, que las definiciones finales iban a depender de la situación epidemiológica de cada lugar.

Para los padres y madres, el escenario puede ser distinto si se adopta un plan adecuado en el que se garantice el regreso a la totalidad de las aulas. Vilariño afirmó que los anuncios de esta semana por parte del gobierno provincial "son títulos generales sin contenidos realmente detallados", de como tendría que darse si se tuviese un plan concreto.

La aprobación que realizó el COE sobre el regreso para el 1 de marzo se hizo en el marco de un plan que presentó el Ministerio de Educación de la provincia, cuyos protocolos serán revisados por la Dirección de Epidemiología en los próximos días.

De acuerdo a lo que conocieron padres y madres, se habla de un regreso bimodal que consiste en tener el 50% de las clases presenciales en grupos de 10 alumnos, "o sea que los chicos irán a clases cada tres días, la mitad del tiempo normal", mientras que el resto será virtual. En consecuencia, "en el mejor de los casos (sería) un 16.66%, o sea 30 días en todo el año aún en un escenario donde haya cero infectado con covid", razonaron los progenitores.

Vilariño consideró que si tienen en cuenta las disposiciones futuras, se está hablando de que en Salta habría un regreso total solo si se erradica el virus. No obstante, afirmó que eso no es posible y que "vamos a tener que convivir con este virus de aquí en adelante". "Seguimos igual de preocupados", añadió.



Los adultos insisten en que resulta imposible formar a sus hijos bajo ese esquema. La representante del grupo sostuvo además que los colegios aún no han recibido ningún tipo de información al respecto. "No hay contenidos de horas, no hay nada planificado y no hay información básica y concreta que se les trasmitió a las instituciones educativas", afirmó.

Además, cuestionó las prioridades del gobierno provincial en la vuelta de las actividades. "En la última resolución, de cinco hojas, se habla sobre cuáles son las nuevas medidas para el turismo y en un sólo párrafo se habla de que el COE autoriza las clases de forma presencial", afirmó. En ese sentido, dijo que se evidencia una prioridad de la actividad del turismo por sobre la educación. Y agregó que "se trata de anuncios a las apuradas".



Sin embargo, dijo que por lo menos están hablando del tema con algunas definiciones porque a su entender el área educativa no tuvo cambios desde que comenzaron las medidas de aislamiento. El 17 de noviembre el grupo de padres y madres intimó al Estado salteño para que se garantice las clases presenciales en 2021.

En la intimación señalaron que "la falta de definiciones expresas, instrumentadas formalmente", les permite considerar que se está ante una amenaza cierta al derecho a la educación. "La incertidumbre inicial, que podía justificar la restricción, ya ha dejado de serlo, y lo que acontece actualmente es una verdadera omisión institucional", se lee en el escrito enviado al gobernador Gustavo Sáenz.

El 27 de octubre presentaron la primera nota al gobierno de Salta donde, anticipándose al nuevo período escolar, solicitaron que se tomen las medidas para el inicio regular de las clases presenciales, con las adecuaciones necesarias por la emergencia sanitaria. Afirmaron que el gobernador es quien debe asegurar que se realicen todas las gestiones y se revisen todas las alternativas para que las clases presenciales se inicien en tiempo y forma.