Una joven wichí murió tratando de llegar a un centro sanitario 

Una joven wichí de 20 años de edad, perteneciente a la Comunidad El Chaguaral, en el departamento San Martín, falleció la noche del 4 de diciembre en un terraplén cuando intentaban llegar al pueblo de General Ballivián para que recibiera atención sanitaria.

Según informó Amancio Ángel, de la Comunidad El Chorrito, vecina de El Chaguaral, la joven llevaba días enferma sin que sus familiares pudieran trasladarla, dado que en el lugar no cuentan con ambulancia y los caminos están en muy mal estado. Finalmente, el viernes último consiguieron un remis que los llevara desde El Chaguaral a Ballivián. Pero entre las 20 y 20.30, cuando les faltaban 22 kilómetros para llegar a la ruta nacional 34 e iban todavía por un camino interno sin pavimentar, los sorprendió una lluvia, el vehículo se atascó en el barro y debieron pasar la noche en el lugar. En esas circunstancias la joven falleció, no se conocen todavía la causa de la muerte.

La novedad se conoció a través de las redes sociales, porque empleados de una finca cercana avisaron por ese medio que se necesitaba ayuda. Por otro lado, un camionero que también quedó atascado informó al diario El Tribuno. Amancio Ángel contó a Salta/12 que se enteró por los empleados de la finca y con su hermano fueron en motocicleta para tratar de ayudar, pero cuando llegaron al punto donde el remis se había quedado, en el mediodía de ayer, ya el vehículo había zafado y había seguido su viaje a Ballivián.

"No sabemos bien el caso porque no podemos ubicar al chofer del remis. Tratamos de llamarlo y todavía no podemos ubicarlo. Anoche la chica estaba en la comunidad El Chaguaral y ya hace varios días que ella estaba enferma, ya venía enferma", contó Ángel. En la zona tampoco es fácil establecer comunicaciones telefónicas o por vía digital, lo que hace más difícil conocer más detalles del caso.

Por un empleado de la finca, Ángel supo que cuando el automóvil quedó varado, su conductor, que también es del Pueblo Wichí, caminó tres kilómetros, de noche y bajo la lluvia, para pedir ayuda en la finca, desde donde pudo comunicarse con el centro de salud de Ballivián pidiendo ayuda para la joven. "Uno le contestó y le dijo que no podían llegar porque justamente estaba lloviendo. Así que el dueño del remis tuvo que volver caminando de vuelta hasta donde estaba el remis" y "se quedaron toda la noche" ahí, hasta ayer a la mañana, cuando a eso de las 9 pudo sacar el vehículo del barro y logró llegar a la finca, desde donde lo tiraron con un tractor hasta la ruta 34.

Amancio Ángel contó que la joven viajaba junto a integrantes de su familia, incluido un pequeño hijo suyo.

El Chaguaral en plena región del Chaco salteño, a 35 kilómetros de la ruta nacional 34 y a unos 45 de Ballivián. La Comunidad El Chorrito está unos 12 kilómetros más adentro en el monte, en el norte salteño, al este de la ruta nacional, sobre la que se asientan Ballivián, General Mosconi (de cuyo centro sanitario operativo depende la zona de las comunidades) y la ciudad de Tartagal, distante 120 kilómetros.

Un viejo reclamo

Amancio Ángel recordó que comunidades indígenas y criollas que residen en esa zona vienen manteniendo un reclamo desde hace ya más de 12 días "por el tema de la salud, ambulancias, médico y el centro sanitario" que se encuentra en la Comunidad Corralitos.

Entre otras faltas, los vecinos piden que se cambie a un enfermero, al que acusan de malos tratos, y que tengan visitas médicas, además de la devolución de una ambulancia que fue donada para ese lugar pero al poco tiempo fue llevada al Hospital de Mosconi.

"No es la primera vez que falta médico, siempre ha sido así", lamentó el referente. Recordó que entre los habitantes originarios hubo hace años "varios casos de muerte" sin acceder a atención médica. Añadió que esa vez también hubo una protesta que consistió en tomar el Puesto Sanitario, como ahora, pero no hubo soluciones. Ángel consideró que su pedido debería contar con el respaldo de funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) y los "cepeí", los integrantes del Consejo de Participación Indígena (CPI).

Asimismo, señaló que cuando llevaban cuatro días de protesta, "se acercó el responsable el doctor (Cristian Vilte) Aramburu del Hospital de Mosconi, habló, se comprometió a que en 48 horas iba a solucionar el tema del médico, pero hasta ahora nada, ya ni atienden los teléfonos".

Ahora originarios y criollos exigen que el ministro de Salud, Juan José Esteban, vaya a Corralitos a escucharlos. "Que venga, que baje a esta zona, porque ya demasiado la falta de atención médica", sostuvo Ángel.