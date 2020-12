El imperdible elogio del DT de Denver a Campazzo tras su primera práctica

Tamaña primera jornada de entrenamientos le tocó a Facundo Campazzo en Denver Nuggets. No sólo se hizo con su esperada dorsal número 7 en la camiseta, sino que se llevó un inmejorable elogio de su entrenador, Michael Malone.

"Les mostré a los muchachos un editado de jugadas de nuestros nuevos jugadores a modo de introducción. Y Facu fue el último de esa lista porque pienso que, cuando esté deprimido quizá me ponga algunos highlights de Facu porque pinta una sonrisa en mi cara", celebró Malone en rueda de prensa.



"El chico juega con un fuego y una pasión que uno usualmente no ve. Es muy común que los bases en Argentina tengan ese fuego. Y en un pasaje del video, Nikola Jokic se me enojó porque uno de los pases, de los mejores que he visto, fue contra Serbia en la Copa del Mundo", agregó el entrenador, en referencia al pivot serbio, gran figura del equipo y de gran sentido del humor, al igual que el cordobés.

Por último, Malone se refirió al impacto que tendrá Campazzo en el público de Denver: "Va a ser muy divertido verlo jugar cuando tenga su chance de estar en la cancha. No veo la manera de que no te enamores de un joven jugador como Facu. Es chico en estatura pero no puedes juzgarlo por eso, lo juzgas por su corazón, que es muy muy grande. Hace jugadas que la mayoría de la gente ni piensa ni ve.





Campazzo tendrá que trabajar para conseguir sus minutos en Denver, con una fuerte competencia en el puesto de base. El titular indiscutido es el canadiense Jamal Murray, quien explotó en los últimos Playoffs, donde los Nuggets llegaron a semifinales de la Conferencia Oeste. En tanto, como segundo base venía jugando Monte Morris, de buen rendimiento pero con sólo un año de contrato (Campazzo firmó por dos), por lo que es candidato a alguna transferencia antes de la temporada o durante. También está la posibilidad de que Malone utilice por buenos minutos una doble base, lo que le abriría a Campazzo muchas puertas en su llegada a la tierra prometida del básquet.