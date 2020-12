Coronavirus: la preocupación de Daniel Gollan por una segunda ola en marzo

"Nos llegaron imágenes de las llamadas fiestas clandestinas, en donde están todos sin barbijo y bailando. Eso no ayuda para nada", señaló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, sobre el relajamiento de las medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus. "Vamos a tener una segunda ola", advirtió el sanitarista y pidió evitar que "masivamente se instale el descontrol".



"Vamos a tener una vacuna relativamente en la proximidad del tiempo, pero van a convivir mucho tiempo vacuna y medidas de prevención porque no es que la vacuna resuelve todo en un día", explicó Gollan después de mostrar preocupación por las aglomeraciones de jóvenes en fiestas clandestinas cuando todavía la pandemia de la covid-19 sigue sumando contagios y muertos. "En marzo y abril empieza el frío de nuevo, y vamos a tener una segunda ola", destacó el médico mientras en la provincia terminan de delinear el plan de vacunación para combatir el virus.

"Esa segunda ola puede ser sobre gente que tiene más de sesenta años o no. Si vamos haciendo que la circulación sea solamente sobre gente que en general no tiene causas graves, eso nos ayuda a bajar la circulación del virus en la gente que tiene más peligro", aseguró el ministro y agregó que si bien los casos "siguen bajando", no saben "hasta dónde llegarán". El funcionario destacó que "lo que nos preocupa es que vemos mucha movilidad y algunas escenas que no nos gustan", insistió sobre los amontonamientos de gente.

"La semana pasada terminamos un estudio en la provincia de Buenos Aires sobre excedente de mortalidad, y nos dio contra promedio a octubre entre un 5,2 y un 9,6 por ciento de exceso de mortalidad respecto a los años normales. Lo cual es un número relativamente bajo en medio de una pandemia", indicó Gollan sobre las estadísticas que comprueban la efectividad del plan que desplegó el gobierno nacional y el provincial frente a la pandemia.

Por otro lado, aseguró que "las 300 mil dosis de vacunas que llegarían en diciembre, que hay que ver si llegan, no serían de la vacuna Pfizer. Las primeras vacunas podrían ser de la Sputnik V, de origen ruso", y agregó que "de todo lo que llegue, a la provincia de Buenos Aires le toca el cuarenta por ciento. En relación proporcional son unas 120 mil dosis. Obviamente priorizaremos sectores como la salud y personas mayores".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aseguró que el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba "avanzando en la compra de insumos para cuando llegue la vacuna". Bianco afirmó que el operativo de vacunación “será el más grande de la historia de la provincia, con el objetivo de vacunar a unas seis millones de personas entre la llegada de la vacuna y el mes de marzo”.