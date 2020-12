La Legislatura trata la confesión de Ponce 

Desde Santa Fe

La Legislatura comenzará a analizar mañana la confesión del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad que mencionó al senador Armando Traferri –el viernes pasado-, al ampliar su indagatoria en una trama de corrupción judicial que llevó a la cárcel al ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal y al propio declarante. El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, recibió el video de la audiencia el mismo viernes a la tarde –enviado por la jueza que presidió la audiencia, Eleonora Verón-, pero la vicegobernadora Alejandra Rodenas recién tuvo acceso al archivo digital ayer lunes, 48 horas después que Lifschitz y luego de realizar varias gestiones el domingo. “Una vergüenza”, dijo un legislador que reveló el hecho a Rosario/12. Lifschitz convocó mañana al mediodía a la comisión de Labor Parlamentaria que integran los jefes de bloques para tratar el asunto, mientras aguarda precisiones de la jueza Verón, quien ordenó mantener en reserva el video. En el Senado, Rodenas espera el resultado de una reunión del bloque de senadores del PJ –convocada también para el miércoles- en un clima tenso. El senador Marcelo Lewandowski dijo que las revelaciones de Ponce Asahad tienen un "impacto político trasversal" porque "atraviesan a todos y cuando digo a todos me refiero a los opositores que hasta ayer eran los socios de Traferri para votar las leyes" contra el ministro de Seguridad, Marcelo Sain. "Que vean esto como una interna peronista es minimizar la cuestión", señaló.

Mañana, arrancan las sesiones extraordinarias en la Legislatura convocadas por el gobernador Omar Perotti, pero el destape de Ponce Asahad cambió la agenda. En su indagatoria, el ex fiscal señaló a varios políticos, entre ellos a Traferri. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra anunciaron que esta semana avanzarán en la investigación –y más imputaciones- en la que ya están detenidos el empresario Leonardo Peitti, Serjal y el propio Ponce Asahad, entre otros.

Apenas terminó el relato de Ponce Asahad –que como imputado tiene derecho a declarar en cualquier momento del proceso-, la jueza Verón ordenó remitir copias de la audiencia a la Legislatura y a la Corte Suprema de Justicia “en virtud de la gravedad institucional” de las revelaciones del ex fiscal.

Lifschitz recibió el video ese mismo viernes a la tarde, pero Rodenas recién lo tuvo en su poder el lunes, 48 horas después. La jueza despachó la indagatoria de Ponce Asahad con la condición de mantener en “reserva” su contenido, por lo que Lifschitz pidió precisiones a Verón para saber si al audio y al video de la audiencia –que ya están a su alcance- la Cámara puede encargar un tercer soporte: una versión taquigráfica para distribuir -y publicarla- entre los 50 diputados.

Ayer, uno de ellos, Carlos del Frade (Frente Social y Popular) planteó que es “imprescindibles que se hagan públicas las declaraciones de Ponce Asahad y que la justicia actúe rápido para separar la paja del trigo. Los negocios mafiosos siempre necesitan protección de nichos estatales corruptos. Hay que denunciar y desarticular esos nichos para profundizar la democracia. Si no, son las mafias las que ganan y la política y la justicia se van sumergiendo en la ciénaga”, advirtió el legislador.

En tanto, el senador Lewandowski alertó sobre la demora en mandar la declaración de Ponce Asahad al Senado. "Es preocupante porque la jueza en lugar de enviar el video al Poder Legislativo, se lo mandó al jefe de la oposición el mismo viernes a la tarde y dice que no tuvo forma de enviárselo al Senado. Es una vergüenza de la jueza y de los fiscales”, se molestó el legislador.

-¿Por qué la demora? –preguntó Rosario/12.

-Habrá que preguntarle a la jueza porqué no envió el video al Senado -, en el mismo tiempo que lo mandó al presidente de la Cámara de Diputados. “Dice que no encontró a nadie el viernes en el Senado. Podría haber llamado y se habilitaba una mesa de entradas. Si estaba cerrada la puerta de la vicegobernadora, a tres puertas de distancia estuve yo hasta las 9 de la noche. Si había voluntad de enviarlo al Senado lo hubiese hecho. Lo remitió el lunes, porque la doctora Rodenas se movió el domingo para corregir esta situación”, informó Lewandowski.

“La confesión de Ponce Asahad hace ruido trasversal. Hablé con la vicegobernadora que está preocupada, obviamente. Y por supuesto, que estamos atentos a los pasos a seguir. En el Senado, tenemos una reunión de bloque del PJ el miércoles, pero desconozco cómo sigue la historia”, agregó.

-¿El video de Ponce Asahad será distribuido entre los 19 senadores?

-Esperemos que sí –concluyó Lewandowski.