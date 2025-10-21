La agenda de discapacidad tomó un protagonismo sustancial en los últimos meses, especialmente tras los recortes a nivel nacional a programas y medidas específicas para ese sector poblacional y los trabajadores del sector. En la Legislatura bonaerense recogieron el guante y el peronismo activó una batería de propuestas en ese sentido.

Esta semana, la diputada provincial de Unión por la Patria, Margarita Recalde, presentó una propuesta para modificar la Ley de Compras y Contrataciones de la Provincia con el fin de aplicar la perspectiva de discapacidad a la norma. En concreto, la propuesta implica que las empresas proveedoras del Estado puedan tener prioridad al momento de ser seleccionadas para una transacción si emplean a personas con discapacidad.

“En el universo de la discapacidad, quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) son la mitad de esa población. De ese segmento, solo el 14 por ciento tiene empleo y de ellos, la mitad tiene empleo registrado”, detalló la legisladora a Buenos Aires/12.

En ese plano, explicó que en el ámbito de las pequeñas cooperativas y pymes existe la figura de taller protegido, que emplea a personas con discapacidad, que cobran un peculio que en la provincia es de 50 mil pesos y a nivel nacional es de 28 mil pesos, montos que no permiten obtener autonomía a esas personas. “Con esta propuesta vemos una oportunidad para empezar a discutir y ordenar el empleo en la provincia”, sumó la autora del proyecto, que fue consensuado con el Organismo Provincial de Contrataciones de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud.

“Pretendemos que la provincia tenga una herramienta para que, por ejemplo, pueda ordenar la compra de ambos para hospitales públicos y sean ellos los que las produzcan. Los talleres protegidos suelen producir, pero no en escala. La idea de la ley es poder ordenar esa producción, comprar en cantidad y que las cooperativas, talleres y pequeñas pymes puedan producir en función de la demanda que tiene la provincia. También hay una modificación para dar prioridad de compra respecto de las empresas que tienen a personas con discapacidad contratadas”, detalló Recalde.

La legisladora lamentó que haya “un enorme universo de personas con discapacidad desempleadas”, como así también otras tantas que tienen trabajo pero de modo informal. Por eso, apuntó que está la idea de trabajar en una legislación para que la Provincia catalogue con un sello específico a las empresas que tienen políticas de inclusión.

“Hay muchas herramientas para estimular a que el sector productivo incluya a este sector, pero no existe la perspectiva de discapacidad en el empleo en general. Creo que el Estado debería alentar, con los mecanismos que tiene, que tengan en su planta de laburantes a personas con discapacidad. También se puede ordenar que los municipios cumplan con los cupos laborales, pero para resolver eso hay que tener los convenios colectivos vigentes. Esas son formas de ordenar esto que pasa hoy que es gravísimo”, marcó.

A eso sumó la presentación de una propuesta para crear el registro específico de transportistas de personas con discapacidad, que hoy están enmarcados dentro de la lista que contempla a los escolares, lo que evita reconocer sus tareas específicas.

“No todas las personas que usan transportista están escolarizadas; de hecho, hay un universo de personas que ya no va al colegio y usa el servicio para ir a terapias, a trabajar o a hacer deportes. El problema es que no hay un registro que lo ordene porque no existe la figura. Es un pedido de personas que usan el servicio y, sobre todo, las federaciones y sindicatos”, sumó Recalde.

Del otro lado del pasillo, en el Senado bonaerense, avanzó este martes en la comisión de Presupuesto e Impuestos un proyecto del senador Eduardo “Bali” Bucca que también apunta al sector. La medida tuvo apoyo del bloque oficialista, de Somos Buenos Aires, de Unión y Libertad, pero la abstención del PRO.

Se trata de una propuesta que busca “regular, promover y garantizar” la atención integral para las personas que tienen discapacidad severa y que dependen de los espacios como Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos y Hogares, de los que se pretende tengan un “fortalecimiento institucional”.

La iniciativa contempla, además, la creación de un registro único a nivel provincial de estos espacios, que sea público y requisito indispensable para la firma de convenios y para la concesión de subvenciones o cualquier clase de ayuda por parte del Estado provincial. Por caso, también contempla que haya un apoyo económico “excepcional” por parte del Estado a estos espacios, por un importe que se determinará en función de la magnitud de la crisis económica de cada entidad, de la cantidad de plazas o personas que se atienden y del estado de las instalaciones edilicias.

El senador expuso que la idea de dar un marco normativo específico e integral a estos espacios es que “lograrán brindarles un marco de atención íntegro garantizándoles el más alto nivel de abordaje asistencial” dado que pese a las diversas leyes en la materia, la problemática en la provincia de Buenos Aires se intensifica por “la falta de cumplimiento efectivo de los marcos normativos existentes y a la carencia de reglamentación de muchos aspectos que hacen a la vida institucional y que no han sido regulados”.

“Va a permitir cubrir las lagunas existentes desde el punto de vista normativo e institucional y garantizar así, que las personas con discapacidad severa y en situación de dependencia, puedan acceder al más alto nivel de contención y aprendizaje”, marcó Bucca.