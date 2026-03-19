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El talentoso boloñés que se crió entre paddocks y que Ferrari descuidó
Kimi Antonelli y la ilusión que Italia esperó 20 años
El joven piloto de Mercedes brilla en la Fórmula 1, donde logró devolverle a su país el protagonismo con su primera victoria, tras un año inicial estupendo y a puro récord.
Por
Malva Marani
19 de marzo de 2026 - 16:04
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Antonelli, feliz también por ser el primer italiano en ganar un Gran Premio en 20 años.
(ANDRES MARTINEZ CASARES/EFE)
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