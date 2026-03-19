Un tema reglamentario pone en peligro el amistoso Argentina-Guatemala

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El conjunto visitante tiene que disputar otro partido en Europa y la FIFA no permite que una selección juegue dos compromisos en distintos continentes en la misma Fecha FIFA.
19 de marzo de 2026 - 14:41
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Corre riesgo el último partido de Messi en Argentina.
(Alejandro Leiva)
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