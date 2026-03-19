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A dos semanas del colapso

Derrumbe en Parque Patricios: levantaron la clausura y los vecinos están más cerca de volver a sus hogares

Las autoridades trabajan en un operativo para garantizar un retorno seguro de los vecinos, mientras esperan la autorización de la fiscalía para el reingreso.

Derrumbe Parque Patricios
Derrumbe Parque Patricios Una losa del estacionamiento del complejo de Estación Buenos Aires se desplomó hace dos semanas, (Noticias Argentias)

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