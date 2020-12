Juan Carlos paga para volver a España

El rey emérito, Juan Carlos I, quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad. Tal como publican hoy diversos medios como El País, El Mundo o Voz Populi, el rey emérito podría estar intentando regresar a nuestro país tan pronto como estas navidades tras arreglar con Hacienda sus problemas fiscales.

Según desvela El País, el equipo jurídico del anterior jefe del Estado se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos ajenos, procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito. Según este medio, en al menos dos de los tres ejercicios, la suma de fondos gastados sin ser declarados a Hacienda supondría un delito fiscal, pues la cuantía rebasaría los 120.000 euros.

La regularización no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso, por parte del rey emérito y algunos familiares suyos, de tarjetas bancarias con fondos opacos, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

Tanto El Mundo como Voz Populi, afirman que el rey emérito estaría buscando volver a nuestro país en pocos días y que ha trasladado su intención de regresar en Navidades. Según estos rotativos, Juan Carlos I lleva tiempo expresando su deseo de volver a nuestro país desde que en agosto pasado huyera a Emiratos Árabes y se instalara allí como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi.

Sin embargo, estos medios afirman que el emérito no ha cursado todavía ninguna petición formal, aunque ha transmitido que no está dispuesto a que su regreso provoque una crisis institucional que perjudique a su hijo. Ha incidido en que no está dispuesto a volver si Gobierno y Casa del Rey no están de acuerdo. Desde el Gobierno, el ministro José Luis Ábalos ha asegurado que no les consta que el rey emérito esté planeando su regreso.

Está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.