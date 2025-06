“Imaginate despertarte con este frío instalado en los huesos y no tener forma de sacártelo”, dijo, entrevistado por la 750 el fundador y referente de la organización Proyecto 7 —que busca ayudar a las personas en situación de calle—, Horacio Ávila, al reflexionar sobre cómo impacta el invierno en las miles de personas que no tienen un techo donde vivir.



Para muchas personas el invierno se traduce en un imperativo: sobrevivir. Según explicó Ávila, ya se conocieron las primeras historias de personas que atraviesan situaciones vulnerables que murieron producto de la baja temperatura en el país.

“En Mendoza fueron las muertes que anunciaron. Pero tenemos que decir que hubo tres muertes en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el referente de Proyecto 7. Contó que la última fue “la semana anterior, en la puerta del Hospital Fernández: una persona de 51 años que murió de un edema pulmonar”.

“De algunas muertes nos vamos a enterar y de otras no”, se lamentó. “Esto sucede a lo largo y ancho del país, en relación a una ley, la de 27.654 —que busca garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle—, de la que el Gobierno se terminó desentendiendo y pasándole la pelota a las provincias”, añadió.

En Mendoza fue la Iglesia la que informó de dos muertes por hipotermia en la vía pública, lo que motivó a la curia local a denunciar que esta cruda realidad podría haberse evitado, poniendo énfasis en la falta de acción del Estado y en la importancia de tomar medidas.



En este contexto, Ávila recordó su propia experiencia en la calle durante 2007. “Me tocó vivir la famosa nevada. Me desperté porque el agua-nieve me mojó los pies. Ese frío me despertó. Si no, quizás no estaríamos haciendo esta nota”, contó. Y agregó: “Eso es lo que le está pasando a los compañeros, a las criaturas, a las mujeres”.

“Personas que, mientras estamos hablando, están tratando de soportar el frío de la mejor manera posible”, dijo. Y remarcó que la situación se agrava con la crisis alimentaria. “Todos sabemos que hay un hambre extremo y que la mayoría de la gente no está pudiendo satisfacer sus necesidades básicas”.

“Hay gente que está comiendo una vez al día, muy salteado”, afirmó. “Mucha gente en situación de calle, muchos abuelos y abuelas, y también mucha gente que va a laburar con la panza vacía y no sabe si va a poder poner algo en la panza”, dijo.

“Pero imaginate despertarte con ese frío instalado en los huesos y no tener forma de sacártelo”, reflexionó. Por eso, remarcó la necesidad urgente de políticas públicas coordinadas y de ayuda concreta para evitar más muertes evitables.

Dónde llamar en la Ciudad de Buenos Aires

La Línea 108 funciona las 24 horas para atender casos de personas en situación de calle. Deriva a equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat según las necesidades de cada caso.

Las opciones del menú son:

Opción 1: Para informar sobre personas en situación de calle.

Opción 2: Atención directa a personas en esa situación.

Opción 3: Información y orientación sobre adicciones.

Opción 4: Contención y asesoramiento a personas embarazadas vulnerables.

Teléfono de atención en Provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Desarrollo bonaerense habilitó una línea gratuita que funciona durante las 24 horas: 0800-666-7232.

También se puede escribir a: [email protected].

El servicio está destinado a colaborar con personas en situación de calle y articular respuestas en cada localidad de la Provincia.

Contacto con Proyecto 7

La Asociación Civil Proyecto 7 trabaja con personas en situación de calle o en riesgo de estarlo a corto plazo.

Su teléfono es el (011) 4585-1132, su web www.proyecto7.org y su mail [email protected].

Entre sus objetivos están la gestión de centros de integración y la participación en el diseño de políticas públicas.