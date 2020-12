Trabajadores de la Salud, en estado de alerta por incumplimientos

La falta de una convocatoria para las negociaciones paritarias del segundo semestre, y los incumplimientos del acta firmada en febrero entre el gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores de la Salud, derivaron en la declaración de un estado de alerta desde hoy, bajo el eslogan “nos llaman héroes pero nos tratan como descartables”.



La convocatoria se realiza desde ATE, con el fin de que la jornada de protesta se realice hasta el viernes, entre las 10 y las 12, en cada lugar de trabajo, con distintas acciones que les permitan visibilizar su descontento.

El secretario gremial de ATE, Víctor Chuquisaca, afirmó que la decisión se tomó en asamblea luego de las nulas novedades de un posible diálogo con el gobierno provincial. “El viernes ingresó el pedido de reunión y ya había tenido yo contacto con ellos y esta semana los vamos a recibir”, respondió el ministro de Salud, Juan José Esteban, a las consultas de Salta/12.

Chuquisaca indicó que una de las preocupaciones más acuciantes tiene que ver con la falta de renovación de los contratos de los trabajadores que fueron convocados para afrontar la pandemia impuesta por la covid-19. Estos contratos se vencieron el 23 de noviembre pasado. Igual situación atraviesan los trabajadores que están a la espera de su designación temporaria para tener estabilidad laboral. “Da miedo la situación porque en estos casos a los trabajadores el contrato se les vence el 31 de diciembre”, añadió.

Los trabajadores que fueron convocados temporariamente para reforzar acciones sanitarias y afrontar la pandemia “se sienten manoseados”, dijo el referente de ATE. Sucede que entre estos Contratos Covid, como se les denominó, hubo casos en los que solo fueron tomados por dos o tres meses, y otros en que trabajaron por 5 meses “y nunca les pagaron el sueldo”, como sucedió en Orán, denunció Chuquisaca.

En el medio, hay trabajadores precarizados que afrontaron la pandemia “se contagiaron, se enfermaron, trabajaron y se volvieron a enfermar”.

Frente a la desesperación de los trabajadores “estamos evaluando hacer una presentación ante la Justicia porque en marzo habían comprometido que en 60 días se iban a empezar a regularizar los contratos”, dijo Chuquisaca. Indicó que ante la llegada de la pandemia, incluso flexibilizaron la espera de esta regularización por 30 días más. “Pero vemos que la bolsa de precarizados se sigue inflando sin avances para nadie”.

Relató que en los lugares de trabajo hay quienes aprovechan la incertidumbre de los contratados que esperan su regularización. “Les están empezando a decir que no tienen nada escrito, que no tienen derecho, y les están metiendo trabas para tomarse vacaciones”. Reconoció que el gobierno de Gustavo Sáenz equiparó los sueldos de los contratados al monto que percibe una persona de planta, “pero no es en todos los casos, porque hay quienes siguen cobrando 12 mil pesos”. Además “hay trabajadores que no cobraron el bono nacional (de 5 mil pesos por cuatro meses), hasta el día de la fecha”.

Frente a este panorama, “sentimos que el gobierno provincial no reconoció a los trabajadores de la Salud”, y por ello es eslogan “nos llaman héroes pero nos tratan como descartables”.

“Irregularidades heredadas”

El ministro de Salud reconoció que existe una “situación heredada” de la gestión anterior, por resoluciones administrativas que debían salir para que cobren los trabajadores que contaban con los llamados Contratos Covid.

“Estamos tratando de regularizar a 890 trabajadores”, añadió Esteban. Explicó que se hará una planilla para calificar a cada uno de los empleados, y se supeditará a esta evaluación la continuidad de quienes fueron contratados para tal fin. Insistió que el problema de quienes se quedaron sin cobrar, forma parte de “irregularidades heredadas”, de la gestión que lo antecedió, y que estuvo a cargo de Josefina Medrano.