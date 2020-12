Los vuelos del terror en Neuquén, a juicio oral

Los traslados aéreos de militantes secuestrados durante la última dictadura cívico militar desde Neuquén a Buenos Aires será el eje central que analizará el juicio oral y público que, desde esta mañana, se lleva a cabo en la provincia patagónica. Se trata del séptimo debate por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en ese territorio y que, en esta ocasión, sentará en el banquillo de los acusados a personal militar y civil del Ejército, de las policías federales neuquinas y de Río Negro y a un aviador, Juan José Capella, acusado de pilotear las naves con detenidos clandestinos.

El Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén dio esta mañana comienzo al debate en el que 15 acusados deberán responder por secuestros, traslados, torturas y abusos sexuales contra 20 víctimas, de las cuales 9 permanecen hasta hoy desaparecidas. Según el requerimiento de elevación a juicio realizado por el titular de la Unidad especializada en crímenes de lesa humanidad neuquina, Miguel Ángel Pallazani, todas fueron secuestradas en junio de 1976 en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y desde allí trasladadas en avión al centro clandestino conocido como La Escuelita, que funcionó en un predio del V Cuerpo de Ejército, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

La Fiscalía refirió en el requerimiento que los traslados de las 20 víctimas ocurrieron en tres vuelos que salieron desde el Aeropuerto de Neuquén 10, el 15 y el 16 de junio de 1976. En base al registro de detenidos de la Unidad Penal número 9 de Neuquén, el registro de vuelos del aeropuerto, testimonios de víctimas sobrevivientes y el legajo personal del piloto aviador del Ejército “puede concluirse que los traslados de las víctimas fueron realizados en vuelos piloteados por el imputado Capella, con lo que cabe establecer su responsabilidad como partícipe de los hechos que perjudicaron a las víctimas de esta causa", señaló el fiscal Palazzani en la presentación.

De todes elles, Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira permanecen desaparecidos. La última vez que se los vio fue en La Escuelita.

Para Capella, es la primera vez que debe responder ante un tribunal por su conducta durante el terrorismo de Estado.

El resto de los acusados ya atravesó juicios de lesa humanidad y muchos de ellos cargan con altas condenas sobre sus espaldas. Los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén, los ex capitanes Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale y el ex agente civil de inteligencia, Raúl Antonio Guglielminetti, por ejemplo, coleccionan condenas a prisión perpetua que recibieron en debates anteriores. Los primeros mandos y efectivos de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza y Miguel Ángel Cancrini; así como los efectivos policiales de Rìo Negro Desiderio Penchulef (ex comisario principal en la Unidad 25º de la ciudad de Cinco Saltos) y Gerónimo Huircain (ayudante de la Unidad 24 de Cipolletti), los últimos dos juzgados, pero absueltos en en juicios previos. Los mandos del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército en Neuquén Oscar Reinhold y Walter Tejada, y de Bahía Blanca Norberto Condal, Jorge Granada y Carlos Taffarel, así como el ex integrante del Ejército Osvaldo Páez también cumplen sentencias.

Los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Simón Bracco analizarán las responsabilidades de los acusasdos en delitos de índole sexual, algo que también es novedoso en la jurisdicción. A Palazzani lo acompañará José Nebbia en la representación del Ministerio Público Fiscal. En tanto, las querellas estarán representadas por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y una tercera que será particular de una de las víctimas, mientras que la defensora oficial Gabriela Labat representará a la mayoría de los imputados.