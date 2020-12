Tinelli seguirá en El Trece dos años más

La continuidad de Marcelo Tinelli en el El Trece está asegurada por dos años más. Así le confirmaron a Página/12 fuentes del canal y allegados cercanos al conductor televisivo, que tras meses de negociaciones llegaron a un acuerdo de palabra que aún resta rubricar. El contrato a firmar estipula la producción de parte de La Flia -la productora de Marcelo Tinelli- de un ciclo nocturno (Cantando/Showmatch) y de una nueva temporada de Corte y confección, el concurso que condujo Andrea Politti. Claro que la continuidad el conductor de Showmatch y productor en el Grupo Clarín tiene una condición innegociable: los programas de La Flia dejarán de salir desde los estudios de La Corte para pasar a emitirse desde los estudios Baires, en Don Torcuato, que con la crisis de Polka dejarán de estar ocupados al 100 por ciento por la producción de ficciones.



La relación entre Marcelo Tinelli y el Grupo Clarín tendrá final feliz. Luego de un 2020 de idas y vueltas, afirmaciones altisonantes, respuestas furibundas y suspicacias de todo tipo, las necesidades artísticas y económicas mutuas dejaron de lado las diferencias públicas. Las ideas políticas y los contratiempos artísticos llevaron el vínculo a una situación límite, que parecía marcar el final de la relación que el conductor y productor tenía con El Trece desde 2006 y que vence el 31 de diciembre de 2020. Finalmente, nada de eso ocurrirá y el vínculo se extenderá hasta 2023.

La continuidad de Tinelli en El Trece resulta fundamental para el canal del Grupo Clarín. Hay que recordar que, pandemia mediante, este año Tinelli no fue parte de la pantalla, que sin Showmatch y sin las ficciones de Polka tuvo que reconvertir un prime time que perdió todo el año con el de Telefe. El canal de ViacomCBS este año se consolidó como el canal líder de la TV argentina, ampliando la diferencia de audiencia que lo separa de El Trece. En el canal que conduce artísticamente Adrián Suar entienden la importancia de contar con Showmatch en su pantalla, mucho más ante la incertidumbre en la que se encuentra Polka, que por estos meses se dirime entre “achicarse o cerrar”, según lo expresó públicamente el propio Suar.

La crítica situación de Polka es la que lleva, también, a que desde el Grupo Clarín hayan decidido rediseñar el lugar desde donde saldrán los programas de La Flia, que ya no serán desde La Corte, como sucede desde hace años. La idea del canal es que desde el 2021 tanto Showmatch como Corte y confección se emitan desde uno de los dos estudios de Baires, cuyo dueño es el grupo Clarín a través de Polka. De esta manera, se ahorrarían de pagar el alquiler millonario de los estudios de La Corte, para pasar a utilizar los estudios propios y vacíos -hasta tanto se resuelva la situación de Polka- de Baires. Un cambio que el propio Tinelli no solo entiende sino que tampoco ve con malos ojos.

La extensión de la relación contractual entre Tinelli y el Grupo Clarín da por finalizado un año en la que la tensión había llegado a su máxima expresión. Hay que recordar que luego de que el conductor fuera “atacado” por algunos periodistas del Grupo Clarín, como Jorge Lanata y Alfredo Leuco, por haber decidido ir a Esquel antes de que se dictara la cuarentena y por aquel famoso viaje que denunciaron como “humanitario”, cuando era privado y autorizado, Tinelli había sido muy crítico con su empleador.

"Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", había afirmado públicamente en aquél entonces. “No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez (el título) lo pongo yo”, había afirmado el conductor. Todo parece haberse olvidado. O, al menos, dejado de lado por un rato.