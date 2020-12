Una ley para defender, celebrar y acompañar

"Sale si salís". Con esa consigna, barbijo, alcohol y distanciamiento, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Rosario convoca a una vigilia durante el debate en la Cámara de Diputados y Diputadas por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hoy, a partir de las 10, la plaza San Martín será más verde que nunca, con una pantalla para la transmisión en vivo de lo que suceda en el Congreso de la Nación, donde se espera que en las primeras horas del viernes salga la media sanción. Con feria, pañuelos, intervenciones, agite y mística, la propuesta es ser parte de la historia y de "la revolución que necesitamos", aseguran.

"Manija" es uno de los términos que más se leyó por estos días en redes sociales --sobre todo ayer, en el twitazo federal-- y en grupos de WhatsApp con fotos de perfil de pañuelos verdes. Quienes forman parte de la marea verde guardan entre sus favoritos decenas de stickers virtuales que festejan que "será ley", con corazones verdes que laten, crecen, brillan y explotan en destellos de glitter. Toda esa mística que invade lo online para que haya #AbortoLegal2020, hoy se trasladará a la plaza. Como las organizadoras no olvidan que la pandemia requiere "cuidarse entre todes", recordaron los protocolos de asistir con barbijo, alcohol en gel, y mantener el distanciamiento social.

La Campaña lleva más de 15 años movilizada por el derecho a decidir, para que la maternidad sea deseada o no sea, por "niñas no madres", y para que no haya más penalización ni muertes por abortos clandestinos. En ese contexto, y después de años --sobre todo los dos últimos-- de mantener en la agenda social el proyecto de IVE --que fue rechazado por el Senado en 2018--, hoy comienzan a debatir les diputades y la ley empieza a celebrarse como una realidad.

Silvia Augsburger, una de las integrantes de la Campaña Rosario --que además llevó el primer proyecto de IVE al Congreso cuando era diputada nacional-- señaló que las expectativas son "mucho mejores" que hace dos años. "La diferencia sustantiva es el apoyo del oficialismo que se expresó con su proyecto. Esto sobre todo ayuda en el Senado, donde el oficialismo es el bloque mayoritario". También destacó que "ambas cámaras están trabajando juntas, de modo que la media sanción que se apruebe sepamos que ya tiene el consenso del Senado".

Ayer al mediodía, Augsburger saludó: "Nos acaban de avisar que la sesión que comienza a las 10 de la mañana, arranca con el debate de IVE y luego será el debate del Plan de los Mil Días, así que ojalá se pueda estar votando a la madrugada del viernes y ya tengamos media ley", se entusiasmó sobre lo que después llegará al Senado, con esperanzas renovadas.

Sobre los cambios que se estarían proponiendo para el voto a favor --objeción de conciencia en instituciones privadas, con garantía de derivación a una publica, y la figura del acompañante para adolescentes de 13 a 16 años--, dijo que "son en el sentido de propuestas o condiciones que proponen algunos senadores y diputados". En tanto, recordó que "el fallo FAL (de 2012) plantea que la objeción de conciencia es personal". También, que con la ley de ESI, en 2006, "los grupos antiderechos planteaban el respeto al ideario institucional", dijo sobre un tema que ya tiene proyectos de modificación presentados. Desde la Campaña twittearon: "La objeción de práctica institucional vulnera los derechos humanos y pone en peligro la vida y la salud de las mujeres y personas gestantes. En Santa Fe, Ana María Acevedo fue víctima de femicidio institucional por negación de aborto terapéutico en el Hospital Iturraspe", en relación al caso de 2007. Augsburger planteó, además, que "se sabe que muchas niñas son abusadas en el interior del hogar y la pregunta es quién acompañaría en esa decisión". Esos puntos son algunos de los que serían tratados en el debate.

"La celebración es que el aborto va a ser legal hasta la semana 14; y a partir de allí, por supuesto que hay causales que ya son legales --en casos de violación y riesgo a la salud--; y sabemos que tendremos que seguir trabajando para la efectiva implementación y para garantizar este derecho para todes", dijo Augsburger. También aseguró: "No podemos dejar de pensar en las pioneras que hoy no están, como Dora Coledesky. Hay mucha emoción, compromiso y responsabilidad".

Desde las redes, la Campaña sumó motivos para que sea ley: "El impacto sobre la vida de mujeres, niñas y adolescentes de políticas preventivas con métodos anticonceptivos más el acceso a abortos seguros con misoprostol ha dado como resultado cero muertes por abortos inseguros desde el 2012 en Rosario". Y prometieron: "Hasta que sea ley, hasta que no haya más muertes ni cárcel por abortar en nuestro país, seguimos en lucha. En defensa de la salud integral, la autonomía, el placer, la igualdad, la dignidad de la persona y la vida plena".