Di María: “Nos vamos tristes, queríamos los tres puntos. Hicimos un buen partido, merecíamos los tres puntos. Lo buscamos pero al final no se dio. En el fútbol argentino no te podés relajar. Tenemos que trabajar mucho para mejorar en el próximo partido”, Ariel Holan: "Fue el primer partido del campeonato y tenemos mucho espacio para crecer. Este va a ser un torneo muy duro y competitivo, vamos a tener que aprovechar muy bien las oportunidades. Los resultados van a ser muy apretados porque se van a definir clasificaciones a copas internacionales y descensos". Respecto al rendimiento del canaya, Holan agregó: "Con la pelota parada pudimos abrir el juego. Pero tenemos que crecer como equipo. Hay que mejorar lo que hacemos en campo rival. Ese es parte del trabajo del entrenador para dotar de recursos a los jugadores. No es un tema de 'huevo', 'huevo', 'huevo', sino de juego. Porque por más jerarquía que tenga un jugador (por Di María) no se le puede depositar la respònsabilidad que haga todo lo que no hace el equipo".

El próximo partido de Central será de visitante ante Lanús el sábado próximo a las 16.30.