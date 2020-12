Aborto: cómo se vive el debate desde la marea verde

Con clima de festejo y de "aguante" la marea verde ganó la calle. Este jueves, desde las 10 de la mañana, cuando comenzó la jornada de vigilia convocada x la Campaña Nacional x el aborto legal, seguro y gratuito, en las inmediaciones del Congreso, el "derecho a decidir sobre nuestros cuerpos" como señalan sus militantes, se percibe a cada paso. Hay rayuelas verdes dibujadas sobre el asfalto. Hay carpas que cobijan del sol abrumador a quienes se han apostado en apoyo al proyecto que puede ser la entrada a un un nuevo estándar legislativo en el país. El que asegure la legalización del aborto, gratuito y en condiciones sanitarias óptimas.

Junto a las carpas hay gran cantidad de puestos ambulantes. Hay venta de pañuelos, calcos, moños verdes o mantas de bijouterie y conviven con los puestos de hambuguesas, de choris y de agua.

Frente al Congreso, las militantes de la Campaña también venden tapabocas y agregan folletos. Se espera que el grueso de la convocatoria comience a media tarde. "Cuando la gente empieza a salir del trabajo", explica Roberta Davagnino. Es médica y pertenece a la red de profesionales de la Campaña. Trabaja en Villa Soldati y milita "esta causa desde que empecé a ejercer", cuenta. Mientras van llegando más compañeras "estamos dando talleres sobre salud sexual y métodos anticonceptivos" explica. "Es urgente que salga está ley para las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos", apunta. Para ella, quedó demostrado en 2018 que la sociedad apoya este derecho y por eso lo tiene que apoyar el Estado. Esta vez estamos contando con eso y no es algo menor", sostiene.



A su lado; y mientras en las pantallas gigantes la diputada por Tucumán Lidia Azcárate (UCR) habla de "proteger a la especie", Agustina Felice explica que esta ley es necesaria "para dejar de ser ciudadanas de segunda". A tono con el 37º aniversario del retorno democrático en el país, agrega: "Es necesaria también porque es una deuda histórica que la democracia tiene con nosotras. Porque la capacidad de gestar no puede ser motivo de criminalización, violencia y discriminación".



Agustina es abogada. "Pero sobre todo soy militante feminista", aclara. Y detalla: "milito por el derecho al goce. ¿Es mucho pedir? Creo que no. Y desde hace muchos años me pregunto por qué las mujeres o personas gestantes tenemos que encontrar en la sexualidad una condena?" Habla del derecho al placer y también a las maternidades deseadas. Ese es su norte, explica. "Y el de las compañeras y compañeros que hoy no pueden estar acá pero saben que estamos con la conviccion que forjamos entre todes", sostiene.



Se espera que a las 21 se realice la conferencia de la Campaña Nacional en el escenario ubicado sobre frente al Congreso. Y, tal como viene transcurriendo la jornada, todo "será en forma pacifica", señala, ya que una distancia de cien metros separa "el acampe verde" los grupos de "pañuelos celestes".