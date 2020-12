Deportistas argentinas viven el debate con un pedido encendido: #QueSeaLey

El deporte argentino también quiso sumarse al tema protagonista de este jueves y fueron variadas las expresiones de deportistas nacionales a favor de la legalización del aborto, proyecto que en la mañana de esta jornada comenzó a ser debatido con una sesión especial de la Cámara de Diputados del Congreso.

Apoyo polideportivo

Mariángeles Cossar, integrante de Las Panteras de vóleibol, inició sus expresiones con un mensaje contundente: "La maternidad será deseada o no será. Buen día, será ley". La punta receptora es una de las integrantes de Deportistas Argentinas, el colectivo feminista de mujeres y disidencias vinculadas al deporte que apoya la campaña del aborto legal desde 2018. También se refirió a lo que sucede en el recinto, al destacar que "algunos argumentos de diputadxs provida me dan ganas de vomitar".



Flor Ponce de León, jugadora del seleccionado argentino de handball, publicó el flyer verde de la percha que dice "adiós aborto clandestino" y escribió: "Que hoy sea el comienzo del fin de las miles de muertes clandestinas. #AbortoLegal2020 #SeráLey". Por su parte, su compañera de Ferro y de la 'Garra', Victoria Crivelli, retuiteó un mapa sobre cómo es el aborto legal en el mundo en apoyo a que salga la ley en la Argentina.

Constanza Garrone, jugadora del seleccionado nacional de tenis de mesa adaptado, además de activista y feminista por los derechos de las personas con discapacidad, apeló a otro de los argumentos presentes en el debate: "Lucho por la IVE porque considero importante que todas las personas gestantes podamos tener decisión sobre nuestro propio cuerpo".

Desde el seleccionado nacional de tenis de mesa, Camila Argüelles señaló que "apoya el proyecto de ley de legalización del aborto, porque no puede seguir un privilegio de clase" y agregó "que las mujeres que no tienen medios (económicos) arriesgan sus vidas para interrumpir un embarazo no deseado y las que si los tienen, puede ir a una clínica y salir sin ningún problema".

El eje pro-derechos, por su parte, fue el escogido por la basquetbolista Paula Reggiardo, quien se mostró "totalmente a favor del proyecto de ley por la IVE" y "convencida de que una sociedad más justa es aquella que prioriza la verdad y que garantiza derechos a sus integrantes".





El fútbol pidió #QueSeaLey

Quien también se refirió a la cuestión fue Mónica Santino, directora técnica de fútbol y referente social en la Villa 31, quien aseguró que la presentación del Ejecutivo "es un paso fundamental para la libertad de las mujeres, para el deseo de las mujeres y para que, de una vez por todas, las dueñas de nuestros cuerpos seamos nosotras y no otros intereses, desde los religiosos, éticos y morales hasta los del capitalismo y la división del trabajo".

"El aborto clandestino en los barrios es la pata grande del patriarcado sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Es la peor de las situaciones, de mucha angustia. Las mujeres pobres son las que más pagan este costo con su vida, usando métodos alternativos que pueden terminar mal", contó Santino en diálogo con Télam. La Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, colectivo del que Santino forma parte, organizó para este jueves un "picadito abortero" frente al Congreso, para acompañar el debate desde las calles, y también las canchas.

El emblema de La Nuestra Fútbol Feminista se mostró ansiosa porque finalmente logre salir la Ley que tiene puestas todas las miradas en el Congreso y, en ese sentido, relató que en los barrios "la maternidad tiene un peso muy grande. Es esa dimensión donde una piba siente que es mujer. A veces es la propia familia que presiona aunque sea muy joven y, desde ese lugar, el mandato es muy pesado".

La labor que realiza desde hace 13 años en la Villa 31 cumple un rol especialmente importante, poniendo al fútbol como mediación, en la desnaturalización de ese deber-ser construido en torno a las mujeres y la maternidad. "Lo que intentamos con el fútbol es ir despejando un poco estas obediencias que pareciera que estamos destinadas a cumplir -explica Santino-. Que quizás la maternidad pueda ser planeada, deseada. Ocupar otro lugar en esa escala, entender que no es lo único que te constituye mujer como identidad. Cuando ejercés el derecho al juego y te das cuenta de que tenés un cuerpo que puede hacer muchísimas más cosas que la tarea de cuidado y los hijos o hijas se abre todo un campo nuevo donde entran a funcionar otras lógicas, otros sentidos y otros deseos".

Más allá del deporte en sí, La Nuestra ha logrado construir un tejido de redes contra la violencia machista, los embarazos tempranos y el conocimiento de los derechos de más de 100 mujeres, desde donde Santino y sus compañeras acompañan a esas pibas cualquiera sea la decisión. "Para la que atraviesa una situación de angustia queriendo interrumpir su embarazo, tratamos de acceder al misoprostol entre todas", cuenta la referente popular, aunque aclara que también "la que decide seguir adelante con su embarazo está en una situación de vulnerabilidad".

También se expresaron sobre el tratamiento de la Ley de Aborto Legal reconocidos ex futbolistas argentinos. Sebastián Domínguez, actual comentarista de TV, formó parte de un spot junto a algunos actores, actrices y periodistas donde se reclama a los legisladores y legisladoras que hagan historia votando #AbortoLegal2020". En el video, el ex defensor de Newell's y Vélez, entre otros equipos, pide "por nuestras hijas, para que puedan vivir en un país más justo".

Ruth Bravo Sarmiento, ex futbolista de Boca y actualmente en Rayo Vallecano de España, tuiteó decenas de corazones verdes en su cuenta de Twitter y también hizo referencia al día especial en Instagram.

Otro que ya desde el miércoles manifestó su posición a favor de los derechos de las mujeres y los cuerpos gestantes fue Juan Pablo Sorín, ex futbolista de la Selección Argentina, quien posteó una foto de su cara con el pañuelo verde puesto como tapaboca, junto al hashtag #QueSeaLey.

Leonardo Di Lorenzo, jugador de Temperley, fijó un tuit que dice: "Soy futbolista y apoyo la lucha de las mujeres por #AbortoLegalYa #NoVotenContraLasMujeres". También se expresó la defensora de Racing, Luciana Bacci, quien declaró su posición a favor de la Ley "porque el aborto legal y en condiciones seguras, implica un ahorro de dinero para todo el sistema de salud". Fueron apenas algunos de muchos y muchas que no dudaron en demostrar que el verde césped del fútbol, y de varios de los campos donde se vive el deporte en Argentina, se trasladó con fuerza al pedido verde por la sanción de la Ley del Aborto Legal.