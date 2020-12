La votación que esperaron despiertas

A las 7.23 de la mañana, cuando el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, anunció que había 131 votos a favor del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo, un grito recorrió la plaza San Martín. Fueron 117 en contra. Los abrazos y las lágrimas fueron inevitables. "No llores, esto es para celebrar", dijo Mabel Gabarra, activista rosarina y una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Debajo del barbijo se adivinaba su sonrisa, convencida de que esta vez "será ley". Muchas de las presentes habían pasado la noche tiradas sobre el pasto, sobre mantas llevadas para la vigilia, en reposeras. Algunas estaban desde el jueves a la mañana, otras llegaron un rato antes de la votación. "Aborto legal, en el hospital", fue el grito que unió durante minutos a cientos de mujeres que se movilizaron para acompañar la ley. Algunas gotas que cayeron del cielo encapotado le dieron un tono un poco más épico a la consecución de la media sanción. De les representantes de Santa Fe, hubo 11 votos a favor y 8 en contra de la ley enviada por el Poder Ejecutivo en noviembre.

Al momento de seguir la votación en la pantalla, en la plaza estaba Norma López, vicepresidenta del Partido Justicialista y concejala de Rosario, consideró que hubo "una pila de votos" por el proyecto. "Valoramos muchísimo la construcción de consenso que han hecho nuestros legisladores y legisladoras, el trabajo común y transversal con otros bloques. Esto se tiene que ver como una decisión de ampliar derechos en materia de salud y la posibilidad concreta de que las mujeres podamos tener una autonomía real", dijo López, quien subrayó "lo que significa que un presidente avance con un poder concreto, como fue la presentación de un proyecto cumpliendo su palabra de campaña. Es una gran diferencia, y además recoge el trabajo histórico de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, ya que sin la Campaña, sin la marea de 2018, hoy no podríamos estar disfrutando esto". Sobre el destino del proyecto en la Cámara de Senadores, y la posibilidad de un empate que obligue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a desempatar, la concejala apuntó: "Confío en Cristina".

Mientras festejaba y atendía a los medios al mismo tiempo, la integrante de la Campaña, Silvia Augsburger, se mostró confiada. "Tenemos una enorme expectativa de que este año el Senado lo convierta en ley, tenemos una fecha que no es oficial, nos dijeron que se discutiría el 29", dijo la activista, quien subrayó: "La polenta que le pusieron las mujeres en Diputados nos muestra que esta vez va a ser ley".

A diferencia de 2018, Augsburger considera que "los que se oponían al proyecto no hablaron del aborto. Dijeron que no era momento para tratarlo, que había otras prioridades". Y en quienes argumentaron a favor de la ley, la referente feminista consideró que "tienen una fuerza que demostró que van por mucho más, no solo la legalización del aborto sino por un mundo con mucha más igualdad".

La madrugada fue apacible. La larga jornada de debate se vivió en la plaza casi como un diálogo entre las manifestantes y los legisladores, que no podían escucharlas, claro, a través de la pantalla desde la que se transmitían los discursos. A las 3, buena parte de la plaza estaba repleta de pibas sentadas en pequeños grupos. Hubo chicas que, tiradas en el piso, se besaban y acariciaban, convirtiendo su vigilia en un acto de amor tan privado como colectivo. Hubo canto y guitarreada. Los grupos que decidieron quedarse a esperar, a las 3.25, reaccionaron contra los argumentos del diputado Aldo Leiva, de Chaco, contra la ley. Las pibas se enardecieron. "Qué buen aborto se perdió tu vieja", le gritó una. "Callate", espetó otra. A Héctor Baldassi, una chica agrupada en otra ronda, le gritó "Cerrá el orto, viejo pito corto".

Con la misma euforia, pero sentido opuesto, el discurso de Leonardo Grosso levantó aplausos más de una vez. Una de las veces que lo ovacionaron fue cuando nombró a Lohana Berkins, la activista trans fallecida en 2016, entre las ancestras en la historia de los transfeminismos. También despertó aplausos también cuando atribuye la merma de las muertes por aborto a "las redes feministas de acompañamiento", antes que a una legislación estatal. Al final, lo ovacionaron.

Casi como en un fogón imaginario alrededor de la estatua de San Martín, Lorena, una veinteañera, relata que "el único que la rompió fue el diputado de Rosario que aclaró que acá el aborto es legal". Se refiere a Enrique Estévez, del Partido Socialista, que habló el jueves a la noche, recordó que la primera firmante del primer proyecto de ley presentado por la Campaña, la que dio estado parlamentario a esa iniciativa, fue la de Augsburger, que en 2008 era diputada nacional por el Partido Socialista. El diputado se refirió al modelo de atención de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el sistema de salud de Rosario, donde desde 2012 no se registran muertes por abortos clandestinos.

De los representantes santafesinos a favor, hicieron uso de la palabra Estévez, les integrantes del Frente de Todos Patricia Mounier, Germán Martínez y Alejandra Obeid, así como los radicales Gonzalo del Cerro, Albor Cantard y Juan Martín. En contra, los encendidos discursos de los integrantes del PRO Federico Angelini, Gisela Scaglia, José Núñez estuvieron dirigidos a cuestionar al gobierno nacional. También hablaron Ana Castets, de la Coalición Cívica y oriundad de Reconquista, Gisela Scaglia y Lucila Lehman. Mounier recordó la historia de Ana María Acevedo, la joven de 19 años que murió el 17 de mayo de 2007, tras llegar al hospital con un cáncer de maxilar y un embarazo muy incipiente. En el centro de salud se negaron a realizar los tratamientos por el embarazo, al que dejaron avanzar hasta que, en febrero, el Comité de Bioética del Hospital decidió que "por razones morales y religiosas" no se realizaría la práctica que es legal desde 1921.

El ejercicio de educación democrática que significa escuchar a representantes --algunos ignotos, se vive de otra manera en conjunto. "Cada vez que escucho a un antiderechos mí cerebro se entumece y si le encuentro algo de sentido a lo que dice, empiezo a dudar de mí comprensión", se ríe la piba ante una seguidilla de discursos contrarios a la ley.

La diputada bonaerense del Frente de Todos Daniela Vilar despierta otra ovación cuando dice que "el futuro sin dudas es feminista. Para una mujer no hay nada mejor que otra mujer" y cierra advirtiendo que, en materia de derechos, las mujeres "no pensamos dar un paso atrás".

En el recinto, y tal como lo había adelantado Rosario/12 en noviembre, hubo 11 votos a favor de la iniciativa que legaliza el aborto hasta la semana 14. Esteban Bogdanovich, Marcos Cleri, Josefina González, Germán Martínez, Alejandra Obeid y Patricia Mounie, del Frente de Todos; el socialista Estévez y de la UCR, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Ximena García y Juan Martín. Los votos negativos fueron de los integrantes del PRO Gisela Scaglia, Federico Angelini, José Núñez, Luciano Laspina, de las integrantes de la Coalición Cívica Lucila Lehman y Ana Castets y el representante del Frente Progresista Luis Contigiani.