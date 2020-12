El día que Carlín Calvo la rompió con los galancitos dirigidos por Menotti

Carlos Andrés Calvo, quien murió este viernes a los 67 años, tenía su veta futbolística. No solamente era un hincha fanático de Boca, sino que además despuntaba el vicio de pegarle a la pelota. Por lo que se ve en partido que midió a actores y periodistas en 1981 en el estadio mundialista de Mar del Plata, no era un jugador de mal pie. De hecho, hizo dos goles para la victoria 4 a 1. Los actores-jugadores, conocidos como "Los Galancitos", tuvieron un DT de lujo: César Luis Menotti, entonces campeón del mundo.

El encuentro se jugó la noche del 23 de febrero de 1981. En aquel equipo de actores jóvenes y de buen aspecto como para ser considerados galanes, estaban, además de Calvo, Ricardo Darín, Raúl Taibo, Marcelo Alfaro, Pablo Codevilla y Darío Grandinetti, entre otros. También estaba Adrián "Facha" Martel, quien se atribuyó la creación del equipo, que salió de gira por el país jugando partidos a beneficio a comienzos de los 80. El encuentro del 81 en Mar del Plata marcó su momento de mayor convocatoria.



Calvo se había probado, sin suerte, en Deportivo Morón y en Platense, antes de rumbear hacia la actuación. Martel jugó unos meses en la liga marplatense. Grandinetti estuvo en las inferiores de Newell´s, en Rosario. El resto del plantel de jugadores no tenía mayor experiencia. Se juntaron por una cuestión de afinidad y con ánimo de colaborar en algunas causas solidarias. La condición para ir a jugar al interior era que los rivales no fueran menores de 30 años, como para emparejar un poco el nivel.

El equipo había empezado a jugar como "Los Actores", pero la incorporación de Calvo, Grandinetti, Darín y algunos otros hizo que pasaran a ser "Los Galancitos", con Luis Tasca como entrenador.

A comienzos de los 80, Calvo obtuvo su primer protagónico televisivo: en 1980, junto a Alberto de Mendoza y Alicia Bruzzo, en la telenovela El Rafa. Dos años después encabezó Juan Sin Nombre junto a Luisina Brando y en 1983 protagonizó junto a Federico Luppi y Luisina Brando Los días contados. En 1984 trabajó con Darín en la obra Extraña pareja, que permaneció dos temporadas en escena, mientras hacía cine y televisión.



Esos fueron los años en los que el Calvo actor, cada vez de mayor popularidad, alternó su profesión con "Los Galancitos". El registro del partido en Mar del Plata lo muestra convirtiendo un gol de penal en el primer tiempo y luego, en la segunda parte, se lo puede ver en una gran definición, de tan buena calidad, que el relator Oscar Gañete Blasco lo llamó "Diego Armando Calvo".

Aquel plantel fue un auténtico Dream Team. Mientras duró, por "Los Galancitos" pasaron Rodolfo Bebán, Claudio García Satur, Gonzalo Urtizberea, Miguel Ángel Solá, Norberto Díaz, entre otros.

La despedida llegó en 1991, con un partido a beneficio del Hospital Fernández y en recuerdo del actor Adrián Ghio, que agonizó varias semanas allí después de un brutal accidente de tránsito. Futbolistas Argentinos Agremiados se sumó a aquel encuentro y hubo una atracción excluyente: Diego Maradona, que por entonces estaba suspendido por el doping en Italia.

"Nos esperaba un micro fuera de los partidos y entonces iban señoritas, admiradoras, salían de la cancha y se quedaban con nosotros. Lo llamábamos el 'micro del amor', y firmábamos autógrafos, comíamos bocaditos...", contó Raúl Taibo sobre aquellos años.

El "Facha" Martel admitió: "cuando iba en el micro me tomaba un Tamilán y salía a jugar con todo. Si me hacían un doping, no lo superaba. Tiraba los centros y los iba a cabecear. Lo más gracioso es que en la planilla siempre poníamos que el preparador físico era Pepe Tamilán y nadie se daba cuenta. Teníamos un ritmo de vida difícil para ser futbolistas".



Calvo quedó prendado de su gran jugada en Mar del Plata y en 1997 quiso que formara parte de la presentación de R.R.D.T., la tira de Pol-ka en la que hacía de entrenador de Excursionistas. Adrián Suar, productor del ciclo, se negó, bajo el argumento de la mala calidad del tape. "Hice como 17 copias. Una ya está gastada porque la vi no menos de 40 veces, pero otras estaban buenas", recordó el actor fallecido hoy.