La visión de la Campaña por el Aborto: "Estamos confiadas en nuestra fuerza"

Agotadas. Sin voz. Exultantes. Conformes. Expectantes. Confiadas. Integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se mostraron satisfechas con la media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) votado en la Cámara de Diputados. “Si salís, sale”, ese mensaje con el que convocaron a la vigilia para acompañar el debate y la votación funcionó. Además de rescatar la decisión política del presidente Alberto Fernández, consideraron que es un logro que tiene el respaldo de la historia de los feminismos y la marea verde. “Hay una sociedad con mayor escucha y hay mayor decisión política, en este sentido tenemos altas expectativas para el Senado porque estamos mucho mejor que en 2018”, dijeron.



Todavía sin dormir, llegando a su casa, con la voz en un hilo, Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña de CABA, habló con Página12. Se mostró muy contenta con la medida sanción: “Creemos que es fruto de nuestra lucha histórica. La jornada fue cuidada, mantuvimos distancia social la mayoría del tiempo, todes estuvimos convocadas a usar barbijo y alcohol en gel. Nos convocamos a hacer la revolución, mantuvimos la convocatoria en la calle con alegría, circulaban los saludos con codos, las miradas, necesitábamos esta recuperación de la calle”. Con el mensaje “Si salís, sale” la Campaña construyó vigilias en más de cincuenta ciudades, del país e incluso en América Latina y Europa.

“Es un paso enorme. Estoy emocionada porque es una lucha de varias generaciones y estamos viviendo, esta vez, un panorama diferente. Senadores es lo más conservador de la política, el feudalismo y el boato donde se 'jubilan' los jerarcas de la política. Ojalá se confirme ahí que el reconocimiento de la soberanía sexual es un proyecto político del gobierno y no solo una promesa de campaña. Nos lo deben, por eso no bajamos los brazos hasta el último voto que apruebe la ley”, dijo la abogada Soledad Deza, de MujeresxMujeres e integrante de la Campaña.

También se mostraron satisfechas con el trabajo hecho, que no empezó ayer, sino hace por lo menos quince años (o décadas, según como se lo mire). La evaluación del debate es positiva. “Fue un gran logro de Presidencia de las cuatro comisiones y de presidencia la Cámara. El debate fue mucho más respetuoso de las posturas. En la calle se notó. El sector verde lo único que quería es que saliera la ley, no agredir a nadie. Fue super tranquilo. Y los discursos finales me parecieron excelentes, tanto de (Silvia) Lospenatto, como (Brenda) Austin, Gabriela Cerruti, Gabriela Estévez, muy trabajados”, dijo Analía Mas, haciendo un esfuerzo enorme después de la exigencia que supuso mantenerse en la calle con los 35 grados de calor y tratando de respetar las medidas de cuidado. Mas participó de la comisión redactora de los proyectos de la Campaña, el de este año y el de 2018.

Yenny Durán, de Cabildeo de la Campaña, dijo que todas lo vivieron con mucha expectativa a pesar de que se decía que era cantada la media sanción: “Transitamos algunas sorpresas con respecto a algunas diputadas y diputados que modificaron sus votos para bien. El resultado fue muy bueno, hubo una diferencia de casi 14 votos entre los que votaron a favor y en contra. Es una ventana de expectativas también visualizándolo hacia el Senado”. En lo personal, sin embargo, algunas se mostraron sorprendidas con la cantidad de abstenciones y de diputados y diputadas que dijeron que fueron amenazados, como Daniel Ferreyra, del Frente de Todos de Jujuy. También analizaron que mientras quienes estaban convencidos/as de que la IVE es una cuestión de derechos esas amenazas no hicieron más que afirmarlo/as en su convicciones y votaron a favor, como el caso de Carolina Baillard, quienes no estaban convencidos, se abstuvieron. “En 2018 fue notorio como los antiderechos disfrazaban sus discursos a través de concepciones seudocientíficas. Pero esta vez me llamó la atención notar una referencia directa a sus concepciones religiosas. Me parece que sabiendo que había posibilidades de perder, convocaron a sus bases conservadoras religiosas”, apuntó Mas.

También sorprendió, como siempre, que se repitieran algunos discursos que atrasan cien, doscientos años. “Nos han dicho que somos asesinas. Discursos que pensábamos que ya habían sido superados en 2018 pero se reiteraron”, apuntó Waldhorn, quien valoró los discursos que repasaron la genealogía feminista: “Sobre todo los que recuperaron el feminismo y la Campaña, porque hacen entender que esta ley es producto del movimiento social, político, feminista, que viene construyéndose hace más de quince años. Esos son los debates que más esperábamos y fueron caricias colectivas”.

Evaluaron el dictamen aprobado como muy bueno: como el mejor dictamen que se pudo sacar a efectos de construir consensos. También apreciaron que se haya trabajado en conjunto con el Senado para que no haya sorpresas que entorpezcan el tratamiento en la Cámara alta, algo que no había pasado en 2018. “La construcción de esos consensos dentro del Congreso son más integrales”, resaltó Durán. Pensando en el pos Senado, Mas dijo que “si esto se consigue va a tener un efecto en la región muy importante”.

Sin embargo, el Senado es un escollo grande aún, que en 2018 no pudo ser zanjado. “Hay una sociedad con mayor escucha y hay mayor decisión política, en este sentido tenemos altas expectativas de que estamos mucho mejor que en 2018”, dijo Durán. Se espera también un debate expeditivo considerando la masa crítica acumulada en 2018, y que se vote el 29 de diciembre. Hasta esa fecha el plan es seguir militando la calle, pero también las redes y los medios. “El estar en la calle, con cuidados, hace que la lucha se muestre mucho mejor. Hay muchas personas que acompañan desde sus casas con herramientas digitales, eso también fue fundamental para sostenerla pelea, tanto en los medios como en redes sociales”, dijo Duran.

“Estamos confiadas en nuestra fuerza, en nuestra construcción, en nuestra historia y en que vamos a conquistar la ley. Y en cuanto a los puntos de fricción, después seguiremos sosteniendo la Campaña para lograr la mejor implementación y reglamentación de la IVE, para que signifique ningún obstáculo en el acceso”, finalizó Waldhorn.

Para la Campaña, la despenalización social del aborto ya está conquistada.