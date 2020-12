Imágenes de Oscar Traversa

Teórico de Historia de los Medios, aula grande del cuarto piso de Marcelo T. de Alvear, alumnes y alumnes y alumnes que apenas cabían. Todes en silencio, respetando los silencios de Oscar Traversa que enhebraban su oratoria puntuada, escrita con sonidos graves, y bocanadas lentas (sí, entonces todavía se fumaba en las aulas). Alumnes en silencio que no conseguían aprehender todo, pero entendían bien que su oratoria escrita no enseñaba datos, sino una perspectiva.



Seminario de Doctorado en la calle 25 de Mayo, alrededor de una mesa, de nuevo poco lugar, antes de Cuerpos de papel. Oscar delimitaba su objeto de estudio: la representación del cuerpo en la publicidad gráfica argentina de entreguerras. ¿Pero dónde empieza y dónde concluye el exterior del cuerpo representado a estudiar?, ¿qué límite imponer, cómo justificarlo?, ¿los labios o los dientes?, ¿forman parte los dientes del exterior de ese cuerpo representado o, a pesar de ser vistos, pertenecen a su interior, a su privacidad?



Edificio de la Aduana, primer piso a la izquierda, oficina de Crítica de Artes previas a Yatay. Todo por hacer, pero el Área ya tenía su revista (Figuraciones), y su Carrera de Especialización, con cursos en aulas del Rectorado en la calle Paraguay y en el sótano con escenario del bar prestado de la vuelta. Oscar, anfitrión, describía el estilo del edificio de la Aduana, enseñaba; como en Córdoba en 1995 se detenía en una calle cercana a la Plaza y describía el estilo de alguna curiosa iglesia, que no conocía, y aprendía y aprendíamos sobre ella por su estilo.



Adiós Oscar. Gracias por todo.

* José Luis Petris es semiólogo, investigador y docente.