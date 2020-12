Proyecto a contramano

Distintas organizaciones ambientales y sociales de la ciudad de Rosario volvieron a manifestarse ante lo que creen es una “amenaza a las tierras dedicadas a la producción de alimentos”, ubicadas en el suroeste de ciudad. Es que el proyecto de ordenanza denominado “Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas” presentado por el Departamento Ejecutivo al Concejo Municipal, plantea habilitar más suelo industrial “avanzando sobre las 800 hectáreas reservadas como Área de Protección Frutihortícola por una ordenanza vigente, reduciendo la misma a 550 hectáreas, a una zona de baja aptitud productiva, con serias restricciones en calidad de suelo y agua, ocupadas en parte por cavas, asentamientos informales y sin infraestructura para la producción de alimentos”, dice el documento de las organizaciones.

“Que quede claro que no estamos en contra de la industria, al contrario. Lo que decimos es que hay 1000 hectáreas que pueden ser ocupadas por la industria y sólo se usan 500, para qué sumar otras que pueden utilizarse para la producción frutihortícola”, plantea a Rosario/12 Eduardo Spiaggi, docente de la Universidad Nacional de Rosario y dirigente del Foro Agrario Santafesino.

Hay una ecuación económica que muchos comienzan a hacer: Mientras que una hectárea de uso agrícola puede tener un valor inmobiliario de 20 mil dólares, la misma tierra pero con autorización de uso industrial puede llegar a los 100 mil dólares. El concejal del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli señaló que “lo que tiene que hacer el municipio es invertir en infraestructura para promover la radicación de industrias, porque tierras para que se asienten es lo que sobra”, y agregó que desde su sector ya presentaron un proyecto -también a nivel provincial- para el establecimiento de un Parque Agrario en Rosario y localidades aledañas. Este lunes el tema se debate en el Concejo con las organizaciones en las comisiones de Planeamiento y Producción.

Tanto para Spiaggi como para Toniolli hay que poner en valor el factor ambiental. “Si no promovemos más áreas verdes alrededor de la ciudad vamos a seguir impermeabilizando tierras y reduciendo la capacidad de absorción y vamos a tener más problemas de inundaciones”, señaló el dirigente del Foro Agrario. Por su parte, el concejal sostiene que “hay que tener en claro que las industrias no se radican en Rosario no porque no hay espacio, al contrario lugar es lo que sobra. No vienen porque no hay inversiones del Estado municipal en infraestructura”, aseguró.

El Foro Agrario Santafesino, junto al Taller Ecologista y el MET Rural, acompañados por vecinos de la ciudad y miles de adhesiones, resaltan: "Apoyamos la promoción y radicación de industrias limpias en la ciudad. Que no se necesita dedicarle más tierras, sino un régimen de promoción en la superficie existente”. También que la zona en que se habilitaría más suelo industrial “no está vacía. Actualmente desarrollan sus actividades aproximadamente 20 productores familiares, más los trabajadores de la tierra que producen alimentos para los vecinos y vecinas de la ciudad”. Por lo tanto “se encuentra ocupada productivamente. El cambio de uso no fue consultado con los productores”.

También aclaran que mientras la ciudad “se pronuncia a favor de los humedales por la biodiversidad y servicios ambientales que prestan, en el otro extremo se desconocen esos mismos principios cuando se pretende justificar otorgar más tierras para uso industrial a expensas de las únicas y últimas tierras que van quedando en la ciudad para la producción de alimentos. Desconociendo los importantes servicios ambientales que esas tierras también brindan a toda la ciudad en su conjunto. Entre otras, mantener suelo con capacidad de infiltrar agua de lluvia, que preserva el riesgo de inundaciones. Impermeabilizar esta área, es generar un alto impacto ambiental negativo”.

En el documento de las organizaciones se destaca también que “Rosario ha perdido autonomía alimentaria, dependiendo cada vez más de alimentos que vienen de otras regiones, haciendo necesario que se definan políticas de abastecimiento provenientes de sistemas productivos sustentables agroecológicos locales y de la región”.

El texto público también denuncia que “esta medida a los únicos que beneficia es a los especuladores inmobiliarios por la venta de tierras”, y advierte que “hoy más que nunca, ante la realidad planteada por el Covid-19, se necesita disponer de alimentos de cercanía y de calidad que promuevan la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad”.

El comunicado solicita que “se respete y mantenga el uso de suelo dedicado actualmente para la producción de alimento y se promueva y consolide la producción de alimentos agroecológicos declarándose a la producción de alimentos agroecológicos como actividad de Interés Social, Esencial y Prioritario”. Ejes que seguramente se volverán a discutir a partir de hoy con los concejales en las comisiones de Planeamiento y Producción.