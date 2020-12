Arman equipo para las elecciones

"Los que estamos acá no tenemos compromiso con las mafias”, señalaron José Corral y Roy López Molina, referentes de Juntos por el Cambio, en un encuentro que realizaron en la localidad de General Lagos, donde se reunieron dirigentes de toda la provincia. Aseguraron que “Juntos por el Cambio está trabajando para liderar una propuesta que defienda los valores de la decencia, el progreso a través del esfuerzo y el trabajo". José Corral y Roy López Molina, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe, realizaron este sábado un encuentro de dirigentes de toda la provincia en General Lagos (departamento Rosario), que sirvió para realizar un balance de 2020, y planificar el trabajo de cara al año que viene, oportunidad en la que tendrán lugar las elecciones legislativas.

La actividad -que se realizó al aire libre, cumpliendo estrictos protocolos de distanciamiento, utilización de barbijo y de sanitizantes- reunió a dirigentes locales y nacionales, como los diputados Juan Martín y Niky Cantard, o los concejales Inés Larriera, Carlos Pereira (Santa Fe), Agapito Blanco, Marcelo Megna (Rosario), entre otros.

También estuvieron los intendentes Matías Dichiara, de Chañar Ladeado; Claudio Lipori, de Molina; Omar Arce, de María Susana; Alberto Pallero, de Monte Vera; Mauricio Tartaglini, de Villa Eloísa; Rubén Ranzuglia, de Alcorta; Jorgelina Aguirre, integrante de la Comuna de Maggiolo; y los concejales Mariela Albretch, de San Jerónimo Norte; Raúl Saint Martin, de Rufino; Raul Bonino, de Rafaela; Javier Minetti, de Granadero Baigorria; Roberto Amsler, de Roldán; Mariano Barria, de Carcarañá; y Andrea Martínez, de Esperanza.

Entre otros, asistieron Juan Carlos Villalonga, dirigente ambientalista y exdiputado nacional de JxC (Buenos Aires); Héctor Floriani, ex rector de la UNR; y Adriana Molina, integrante del Comité Nacional de la UCR; Sergio Más Varela, diputado provincial MC; Eugenio Malaponte, ex integrante del Consejo de la Magistratura; y Carlos Rovitti, presidente del Observatorio Inmobiliario Nacional.

"El año próximo es un año electoral, y JxC tiene que atraer a quienes no se sienten representados o no están satisfechos con los oficialismos, tanto nacional como provincial. Alberto Fernández incumplió su promesa de moderación y de diálogo, y terminó imponiéndose la agenda del kirchnerismo, que poco tiene que ver con los problemas de la Argentina y de la pandemia que se sumaron durante este 2020. Están más preocupados por evitar a la Justicia y llevarse puestas las instituciones", señaló José Corral, que remarcó que "eso ha generado una gran decepción, incluso en mucha gente que confió en Alberto Fernández, y por lo tanto JxC tiene que presentar una alternativa sobre la base de la humildad y de reconocer los errores que se cometieron durante nuestro gobierno, especialmente en lo económico, pero que represente una esperanza para los argentinos y para los santafesinos en particular, donde también hacen falta nuevas energías y una propuesta de futuro".

En ese sentido, el dirigente rosarino López Molina sostuvo que "frente al escenario de dificultades que nos planteó en el presente y a futuro la crisis sanitaria, cuyo final puede tener un horizonte pero no las consecuencias en la educación y la economía, el desafío es mantener la firmeza desde la oposición sin renunciar al diálogo y a la búsqueda de acuerdos para no profundizar la grieta y la decadencia".

Por eso, recordó que mantuvieron durante todo el 2020 encuentros con Horacio Rodríguez Larreta y su equipo de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "por la coincidencia de ejercer una oposición con una perspectiva propositiva, moderada y de búsqueda de consenso". "Es el camino necesario para que ciudades como Rosario y Santa Fe y la propia provincia ofrezcan expectativas de solidez y crecimiento a todos los sectores no sólo a corto sino también a largo plazo", evaluó.