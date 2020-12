Coronavirus: la vacuna rusa alcanzó en la prueba definitiva el 91,4% de efectividad

El Centro Gamaleya, que desarrolla la vacuna rusa Sputnik V, aseguró este lunes que se logró alcanzar una efectividad contra el coronavirus del 91,4 por ciento y destacó la importancia del contrato firmado con la Argentina para recibir el medicamento.



"La eficacia de la vacuna Sputnik V es del 91,4%, según el análisis final del punto de control de los datos obtenidos 21 días después de la administración de la primera dosis", señaló el Centro Gamaleya en un comunicado.



Durante una conferencia de prensa virtual el director general del Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kiril Dmitreiv, destacó como uno de los logros del Centro Gamaleya el acuerdo firmado con la Argentina para recibir la vacuna, y destacó que en los próximos días los resultados de los ensayos clínicos serán publicados en la revista científica Lancet.



Además informó que más de 200 mil personas ya fueron vacunadas.



"Hoy es un día muy importante tenemos noticias muy buenas, la vacuna ha pasado las pruebas finales", dijo Dmitreiv y resaltó que Sputnik V demostró ser efectiva también para los casos severos de Covid-19.



Con respecto a este punto, el Centro Gamaleya señaló que la eficacia de la vacuna en casos graves de coronavirus fue del 100 por ciento. "Entre los casos confirmados de infección por coronavirus, se registraron 20 casos graves en el grupo de placebo, mientras que no se registraron casos graves en el grupo de vacuna", dice el comunicado.



Dmitreiv enfatizó que esperan que la eficacia del 91,4 por ciento sea aún "más elevada después del día 21" y que esos resultados "nos permiten calificar a la vacuna Sputnik V como una de las más eficaces del mundo".



La vacuna es desarrollada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología lleva el nombre de N.F. Gamaleya del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia (Centro Gamaleya) y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, el fondo soberano de Rusia).



Alexander Guinzburg, director del Centro Gamaleya, señaló durante la conferencia de prensa que los ensayos clínicos se realizaron sobre 26 mil personas que recibieron la primera dosis y 21 mil que ya tienen las dos dosis de la vacuna. Además, aseguró que, a diferencia de otros desarrolladores de vacunas Gamaleya no realizará más pruebas con grupos de personas a los que se les suministra un placebo "por una cuestión ética" ya que Rusia comenzó su plan de vacunación.



"No hay sentido de seguir ensayando porque ya esta probada la eficacia y no necesitamos pacientes adicionales para seguir probando", agregó Dmitreiv.



Según el comunicado difundido por los desarrolladores, dentro de las personas que participaron del ensayo clínico "no se identificaron eventos adversos inesperados" y adelantaron que los participantes continuarán siendo monitoreados "durante al menos 6 meses después de recibir la primera vacuna".



Sobre el acuerdo con Argentina, Dmitreiv aseguró que "hemos obtenidos datos brillantes que nos permiten publicar los resultados en Lancet, firmar convenios como el de Argentina y la decisión de AstraZeneca -que trabaja con la Universidad de Oxford- en desarrollar en conjunto ensayos clínicos".