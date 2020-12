Marchas por la liberación de presos políticos

Un importante grupo de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos se congregó ayer frente a Tribunales después de una marcha que recorrió el centro de Buenos Aires, para reclamar por una “Navidad sin presxs políticxs” y denunciando “la continuidad de un poder real al que hace falta enfrentar y derrotar para consolidar la democracia en la Argentina”. En particular se reclamó por las causas contra Amado Boudou, Milagro Sala, Luis D’Elia, Julio de Vido, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios detenidos durante el macrismo. En paralelo, en la capital jujeña también hubo por la tarde una marcha de organizaciones sociales con la consigna "con presos políticos no hay democracia", encabezada por la Tupac Amaru, en la que se reclamó la libertad de su líder y otros presos por causas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales.

La movilización porteña se organizó después que la Corte Suprema de Justicia resolviera, a principios de este mes, dejar firme la condena a cinco años de prisión del exvicepresidente Amado Boudou en la causa por la ex Ciccone Calcográfica.

La manifestación comenzó alrededor de las 16 de ayer en Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde donde marchó hacia los Tribunales, donde se realizó la concentración final aunque sin concretar el acampe que se había anunciado inicialmente.

En el acto se hicieron presentes el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, Gabriel Mariotto, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés y dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el FTV MILES, Quebracho, Patria Para Todos, el Partido Comunista y la Aníbal Verón CTD Nacional, entre otros, dando lugar a una escena en la que convergieron personas y organizaciones con diferentes características e incluso distintas afinidades políticas.

En la parte final del encuentro frente a Tribunales, el sacerdote Eduardo de la Serna, de Curas en la Opción por los Pobres, hizo una oración a partir de la una frase del evangelio de Mateo: “tuve hambre y me dieron de comer… estuve preso y me visitaron… cuando lo hicieron con uno de estos pequeños hermanos, conmigo lo hicieron”. Y a propósito dijo que “nos encontramos acá para observar un eclipse de la Justicia” y con la “la convicción de qué Jesús está de este lado de la historia, de este lado de la grieta. Jesús está presente en los presos, no en los carceleros. Porque sabemos que Jesús está de este lado de la historia, porque creemos en un Dios que siempre queda del lado de las víctimas”, agregó.

De la Serna dijó también que “a los Curas en la Opción por los pobres pueden llamarnos curas K, curas verdes, curas tupaqueros… como quieran… pretendemos ser sencillamente curas que queremos estar siempre del lado de la víctima… Pretendemos seguir la palabra y el ejemplo de Jesús”. Y terminó su alocución diciendo que “Jesús está del lado de las encarceladas y los encarcelados; y por eso hoy damos gracias. Fuerza Milagro, fuerza Amado, fuerza todas, todos, todes… ¡hasta la victoria!”.