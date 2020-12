Los médicos del Italiano reclaman mejores condiciones de trabajo

Los médicos del Hospital Italiano se declararon en estado de alerta y movilización por su situación salarial. El jueves, a las 10, está previsto un acto en la puerta de ese centro de salud, en Almagro, organizado por la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP).

A través de un comunicado, la AMAP detalló que reclaman "derechos laborales elementales". La paritaria ofrecida fue de "un vergonzoso 5%". Además, reclaman la regularización del personal médico, el reintegro de los porcentajes "injustamente descontados de los ingresos, que fueron de entre el 12 y el 40 por ciento", y el "reconocimiento de la cláusula por violencia de género presentada por la AMAP y que otorga días de licencia especial".

El conflicto se remonta a abril pasado, cuando las autoridades del Hospital Italiano comenzaron a hacer descuentos de manera inconsulta en los sueldos. El recorte fue del 12 por ciento, "bajo la excusa de una caída en la facturación", pero la medida tuvo un impacto de hasta el 40 por ciento en algunos servicios y afectó los ingresos de quienes cobran como monotributistas. El descuento de abril, como consecuencia de la falta de blanqueo de muchos trabajadores, afectó los sueldos de febrero, antes de la pandemia. Para entonces, el Italiano trabajaba al 100% de su capacidad.

"Justamente, uno de los graves problemas que persisten es que la mayoría de los 5000 médicos de esta institución trabajan de forma irregular, sin relación de dependencia que los ampare, y un grupo de ellos está cerca de su edad jubilatoria y se enfrentará a una situación económica muy precaria impuesta por un haber jubilatorio producto de años de facturar como monotributistas bajo una relación de dependencia encubierta", subrayó la AMAP.

El ajuste no produce solamente en los recortes salariales. También se produce a través de la reducción de las horas laborales. A lo que se suma que no se cubren cargos por ausentismo, lo cual deriva en la sobrecarga del personal.

"La atención durante la pandemia, como ocurrió en todo el sistema de salud, se vio fuertemente afectada y los médicos debieron asumir tareas extras y ejercer la profesión bajo una enorme presión, que las autoridades del Italiano no solo pasaron por alto sino que castigaron con este recorte", manifestaron los médicos en su comunicado, y piden que se reintegren "las sumas injusta y arbitrariamente retenidas por el hospital".

Otro agravante es que "la provisión de elementos de protección personal fue irregular, insuficiente y en algunos casos inadecuada".

Finalmente, los convenios de la AMAP tienen una cláusula de violencia de género, que da cinco días de licencia a las víctimas de agresiones de esa índole. No representa ninguna erogación, pero el Italiano no la incorporó a su convenio colectivo, "otra forma más de desproteger a sus profesionales y negarles derechos", agregó la AMAP.

El sindicato considera que el caso del Italiano es "un triste ejemplo de desprecio y maltrato hacia los médicos" y recuerda que "no hay salud sin médicos, no hay buena salud sin médicos con salarios dignos Y no hay buena salud con médicos disconformes”.