Con la inspiración en "The Last Dance"

A partir de la serie famosa "The Last Dance" ("El último baile"), se lanzó el libro La Pelota no siempre al 10 (ni al 23), con la autoría de Marcelo Roffé y Germán Castaños. La obra intenta profundizar y bucear en aspectos fundamentales del alto rendimiento deportivo y organizacional, como el liderazgo, la creatividad, la motivación, la comunicación, la innovación y la resiliencia.

El título juega con el concepto de equipo a partir del liderazgo decisivo y verdadero de Phil Jackson (ex conductor de Chicago Bulls), y su frase "como gota de lluvia, mi alegría es ser parte del río". En ese sentido, Michael Jordan, siendo aún el mejor jugador de la historia, no siempre era el último receptor para finalizar la jugada.

¿Hubiera sido Jordan quien fue, sin Pippen y sin Rodman? ¿Maradona ganaba esa final sin Valdano, Brown y Burruchaga? ¿A Messi en la Selección le faltó una estructura de equipo para mostrar su excepcionalidad? ¿Jugar para o jugar con? Preguntas que se intentan responder en esta obra.

Roffé es Doctor en Psicologia, Master en Psicologia de la actividad fisica y el deporte, licenciado en Psicología, especializado en Clinica, y trabajó 15 años con José Pekerman en Selecciones de Argentina, Colombia y en el Toluca de México.

Castaños es especialista en Creatividad e Innovación aplicada al fútbol, profesor de Educación Física, ex preparador físico de fútbol, ex entrenador de balonmano, y Master en innovación.